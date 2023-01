Seguramente topas la telenovela Carrusel, con Gaby Rivero como la adorable maestra Ximena, ¿pero sabías que Salma Hayek quería ese papel?

La telenovela mexicana Carrusel se estrenó a finales de los 80, pero pudo haber tenido una maestra diferente pues Salma Hayek audicionó para ese papel.

Elenco de la telenovela ‘Carrusel’ se reencontró tras 26 años

Sí, este es uno de los datos más curiosos de esta historia que ya es un clásico de la televisión a nivel nacional.

Pero, ¿qué fue lo que pasó para que no la viéramos como la maestra Ximena?

En la década de los 80, la actriz veracruzana se estaba abriendo paso como actriz luego de haber dejado sus estudios en Relaciones Internacionales en la Ibero.

Y en 1988 debutó en su primera telenovela, Nuevo Amanecer, de la empresa Televisa.

Pero antes de que viéramos a Salma Hayek como la protagonista de Teresa, participó en una audición para el papel de la maestra Ximena de Carrusel.

Un personaje dulce, noble, encantador que finalmente fue para su colega Gaby Rivero.

Según se sabe, Salma no logró convencer a los productores y la actriz no pasó de la audición.

Pero también hay que decir que era un papel muy codiciado en el que participaron muchas colegas, como Lucero.

La ganadora del hoy famoso personaje fue Gaby Rivero.

Según contó la misma Rivero en una entrevista, la razón por la que Salma no obtuvo este personaje fue la siguiente:

“Fue un casting muy grande, en ese entonces estaba Lucero, que era muy joven para el personaje, y Salma Hayek, que tenía una imagen más fuerte. No tenía la dulzura que se requería para ese personaje. No es que seas peor o mejor actriz, sino que te queda o no te queda. Bueno, pues me lo dieron a mí”, dijo Gaby Rivero.