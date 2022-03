¡Buenas noticias! 'Pretty Guardian Sailor Moon Crystal llegará en junio con todas sus temporadas y doblaje latino a Netflix.

Señooor, me has mirado a los ojos… amanecimos bendecidos con la noticia de que uno de los animes más entrañables de los noventas estará disponible en Netflix: Sailor Moon. No estamos llorando, se nos metió un recuerdo a los ojos. Aunque aún no hay fecha para el lanzamiento, se ha confirmado que la plataforma de streaming añadirá a su catálogo las primeras temporadas de Pretty Guardian Sailor Moon además de tres películas. Nosotras, ¡soñadas!

Pretty Guardian Sailor Moon llega a Netflix

La chaviza noventera no nos dejará mentir, Sailor Moon fue uno de los animes que marcaron nuestra infancia —junto con Dragon Ball, Saint Seiya, Ranma ½ Doraemon, Pokémon… ¡qué tiempos!— con sus mágicas transformaciones. Esta noticia nos emociona porque es la primera vez que una plataforma latinoamericana albergará a Usagi y sus amigas. ¡Sí! Desde que se estrenó en televisión abierta en la década de los noventas las Sailor Scout no habían regresado a la pantalla, lo cual lo hace un lanzamiento sin igual.

La serie creada por Naoko Takeuchi en 1991 ha cautivado a fanáticos de todo el mundo desde el momento en que vio la luz, incluyendo a América Latina. ¿Recuerdan esas tardes después de la escuela, tomando chocomilk viendo anime? Pronto podrás revivir esos grandes momentos tal como los recuerdas. Los títulos de Sailor Moon estarán disponibles en Netflix con doblaje original en japonés, además de español latino y portugués, así que no hay falla.

Temporadas de Sailor Moon que estarán disponibles en Netflix

Como te platicamos, las primeras tres temporadas de Pretty Guardian Sailor Moon son las que estarán disponibles. ¿Más adelante traerán los últimos capítulos? No lo sabemos, pero con el paquetazo que subirán por el momento tenemos suficiente para un buen rato. Para refrescarte un poco la memoria, aquí te dejamos cuáles estarán disponibles:

Temporada I Reino oscuro

La malvada Reina Metallia y su Reino Oscuro amenazan la Tierra, así que Sailor Moon y sus Sailor Guardians deben encontrar el único poder capaz de vencer a este antiguo mal: el Cristal de Plata. Pero como necesitamos romance y drama aparece el guapo Tuxedo Mask, quien también busca este tesoro.

Temporada II Luna Negra

¿Creían que todo estaría bien después de Metallia? ¡Por supuesto que no! Esta vez aparecen las Hermanas de la Persecución acechando Tokio. Además, comienzan los viajes en el tiempo, lo cual hace que Usagi conozca a su futura hija. Mucho chisme caliente en esta temporada.

Temporada III Cazadores de la muerte

La siguiente amenaza proviene del espacio exterior y es un extraño fenómeno que comienza a convertir a las personas en monstruos. Las Sailor Scouts descubren que una organización secreta llamada Death Busters que amenaza con el control de la tierra. ¡Oh no! Aquí la situación se pone cardiaca porque las Sailor se enfrenta a lo que parece ser el comienzo del fin del mundo.

Para que te emociones todavía más, Netflix también tendrá disponibles las películas Sailor Moon R, Sailor Moon S y Sailor Moon Super S, así que ve alistando el maratón, porque esto se va a poner perrísimo.

Alista tu cosplay de marinera espacial, el 1 de junio tenemos una cita con las Sailor Scouts.

¿Te emociona tanto como a nosotres que Sailor Moon llegue a Netflix?