El destino nos alcanzó: Netflix ya no se puede compartir con personas que no vivan en tu misma casa. Aunque esta medida se había implementado en otros países desde hace tiempo —en algunos a modo de prueba—, fue hasta este miércoles 24 de mayo que la plataforma envió a los suscriptores del servicio en México las nuevas políticas.

De acuerdo con el comunicado, los perfiles de Netflix asociados a una misma cuenta tendrán que vivir bajo el mismo techo. En el informe se sugiere que los usuarios de la plataforma cierren sesión en los dispositivos que “no deberían tener acceso”; es decir, que dejen de compartir contraseña con quienes no viven en su hogar.

Cómo configurar mi cuenta de Netflix con las nuevas políticas

Se puede configurar o actualizar un hogar “oficial” al iniciar sesión en Netflix desde una TV conectada a la principal red de internet que uses. Si no lo haces, en algún punto la plataforma elegirá un hogar con base en la actividad de la cuenta, la dirección IP y los dispositivos que se utilicen. Hasta ahora no se ha dado a conocer una fecha límite para que esto suceda.

Sin embargo, en el comunicado se asegura que “puedes ver Netflix fácilmente mientras viajas, tanto en tus dispositivos personales como en la TV de un hotel o en una casa de vacaciones”. Entonces, a algunos no les ha quedado claro cómo podrían usar su cuenta al conectarse de otra red y, muy probablemente, también desde otro dispositivo.

Netflix cobrará extra si alguien que no vive contigo quiere usar la plataforma

Tanto en el comunicado de Netflix como en el perfil de las cuentas del servicio de streaming se estipula que, si quieres compartir la tuya con alguien que no vive contigo, esto te va a costar. Por $69, uno de tus perfiles asociados —u otro nuevo— podrá tener su propia cuenta y contraseña para ver el contenido de la plataforma en un dispositivo.

Es decir, en realidad invitan a que el usuario de uno de los perfiles asociados a tu cuenta de Netflix haga su propia cuenta con un precio especial.

Si tomamos en cuenta que el plan estándar con anuncios tiene un costo de $99 al mes; y que el básico en un dispositivo cuesta $139 por el mismo periodo de tiempo, $69 es un precio bastante accesible. Sin embargo, al considerar que antes no había costo extra por compartir cuenta con alguien de otra casa, el aumento es exponencial.

A fin de cuentas, muchos pagaban ciertos planes con el objetivo de compartir la cuenta de Netflix con más personas, independientemente de su ubicación.

Actualmente la mayoría de las cuentas de Netflix tienen la transferencia de perfiles activada; o sea que si alguien con quien compartías tu cuenta y contraseña quiere hacer la suya, podrá conservar sus listas y favoritos en la nueva sesión.

Como precursor de los servicios de streaming, Netflix lideró la participación de mercado de este formato durante mucho tiempo. Pero los tiempos han cambiado: la competencia es grande y los costos de las producciones originales pueden llegar a ser altísimos. Entendemos que la plataforma busque reestructurar sus fuentes de ingreso, pero habrá que esperar para conocer los resultados definitivos de esta decisión.

¿Qué te parecen las nuevas políticas de Netflix en México y otros países?

