El 20 de diciembre de 2015 se emitió el último programa de En Familia con Chabelo luego de 48 años ininterrumpidos de transmisiones.

El 20 de diciembre de 2015 se emitió el último programa de En Familia con Chabelo luego de 48 años ininterrumpidos de transmisiones.

Sin duda, se trata de uno de los programas más importantes de la historia de la televisión mexicana, al grado que obtuvo varios récords Guinness. Pero ¿cuál es la historia detrás del show que se hizo famoso con las catafixias, los regalos de muebles, juguetes dulces y las “espantosas X“?

Checa también: Revelaron la razón por la que jamás nos llegó nuestra credencial de Bizbirije

A continuación te lo contamos su historia, incluyendo aquellos años en los que el programa era muy distinto a lo que muchos conocimos.

Historia del programa En familia con Chabelo

El programa En familia con Chabelo se emitió por primera vez el 26 de noviembre de 1967. Pasaba todos los domingos a partir de las 7 de la mañana en el Canal 2 de Televisa y era protagonizado por el actor y comediante Xavier López “Chabelo”.

Entretuvo sin interrupción a tantas generaciones que en 2012 obtuvo el récord del programa con más años al aire de forma continua. En aquel momento llevaba 45 años vigente y todavía se mantuvo 3 años más para cerrar su registro en 2.463 emisiones a lo largo de 48 años.

Para obtener su programa, Chabelo tuvo que trabajar más de una década e ir ganando fama en la televisión mexicana. Xavier López obtuvo su sobrenombre porque una de sus primeras apariciones fue contando un chiste sobre un niño llamado Chabelo en el programa del “Tío Gamboín” durante la década de los 50. Posteriormente, adoptó su personaje de niño y apareció caracterizado en películas de actores como Cantinflas, Mauricio Garcés o Los Polivoces. Para 1967 ya contaba con reconocimientos y obtuvo su propio programa

¿Cómo era antes el programa?

Desde sus inicios, el show fue un programa de concursos. Sin embargo, lo que fue cambiando con el paso del tiempo fue la imagen del conductor, quien pasó de usar pantalones ajustados a bermudas, y por supuesto también los regalos, que fueron evolucionando.

Los concursantes, generalmente niños y familias, siempre se llevaron juguetes, dotaciones de dulces, muebles o electrodomésticos. No obstante, en un inicio los premios del programa incluían a guajolotes vivos. A través de videos en YouTube de los programas de aquellos años es posible observar cómo Chabelo regalaba a los concursantes este tipo de aves. “Para la próxima Navidad”, decía. No obstante, no todos eran tan afortunados. Y es que si le entraban a la catafixia, podían acabar con tan solo una gallina.

¿Por qué cancelaron En Familia con Chabelo?

Tras 48 años amenizando las mañanas de los mexicanos, el 27 de noviembre de 2015 Xavier López anunció que el último programa de En familia con Chabelo se emitiría el 20 de diciembre de ese año.

En su última emisión, el show contó con la presencia de la cantante Yuri. Además, el dueño de Televisa, Emilio Azcárraga, agradeció en vivo a Xavier López por su tiempo en la empresa. Finalmente, Chabelo se despidió de su público cantando la canción “Adiós Superman”.

Oficialmente nunca se brindó una explicación sobre los motivos para poner fin al programa. Sin embargo, versiones de personas cercanas a Xavier López, como la de su amiga Carmen Salinas, indican que el show iba a quedarse sin patrocinios debido a las disposiciones que entraron en vigor para restringir la publicidad de comida chatarra.

Pero sea cual sea el motivo, queda claro que la historia de la televisión mexicana se cuenta en años A. C. y D. C., o sea, Antes de Chabelo y Después de Chabelo.

Antes de irte, no dejes de leer: ¡Misterio resuelto! Así se hace el airecito de La rosa de Guadalupe