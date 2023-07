Succession, The Last of Us y The White Lotus son las producciones con más nominaciones a los Premios Emmy 2023.

Ya se dio a conocer la lista de series nominadas a la entrega de los Premios Emmy 2023. La ceremonia se celebrará el 18 de septiembre en Los Ángeles.

Entre las series con más nominaciones en los Emmy 2023 se encuentran Succession, con 27, con tres actores compitiendo en la misma categoría; The Last of Us, con 24, incluyendo nominaciones de Pedro Pascal y Bella Ramsey, sus protagonistas; y The White Lotus, con 23.

Las nominaciones a los Premios Emmy 2023 consideran a lo mejor de la televisión entre junio de 2022 y mayo de 2023. Aquí te decimos dónde ver las series contempladas en las principales categorías:

Mejor serie drama

Andor, Disney+

Better Call Saul, Netflix

The Crown, Netflix

House of the Dragon, HBO

The Last of Us, HBO

The White Lotus, HBO

Succession HBO

Yellowjackets, Paramount+

Mejor serie comedia

Abbott Elementary, Apple TV+

Barry, HBO

The Bear, Star +

Jury Duty

The Marvelous Mrs. Maisel, Prime Video

Only Murders in the Building, Star Plus

Ted Lasso, Apple TV+

Wednesday, Netflix

Mejor miniserie

Beef, Netflix

Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story, Netflix

Daisy Jones & the Six, Prime Video

Fleishman Is in Trouble, Disney+

Obi-Wan Kenobi, Disney+

Actores y actrices nominados a los Emmy 2023

Mejor actor en una serie dramática

Jeff Bridges (The Old Man)

Brian Cox (Succession)

Kieran Culkin (Succession)

Bob Odenkirk (Better Call Saul)

Pedro Pascal (The Last of Us)

Jeremy Strong (Succession)

Mejor actriz en una serie dramática

Sharon Horgan (Bad Sisters)

Melanie Lynskey (Yellowjackets)

Elisabeth Moss (The Handmaid’s Tale)

Bella Ramsey (The Last of Us)

Keri Russell (The Diplomat)

Sarah Snook (Succession)

Mejor actor en una serie de comedia

Bill Hader (Barry)

Jason Segel (Shrinking)

Martin Short (Only Murders in the Building)

Jason Sudeikis (“Ted Lasso”)

Jeremy Allen White (The Bear)

Mejor actriz en una serie de comedia

Christina Applegate (Dead to Me)

Rachel Brosnahan (The Marvelous Mrs. Maisel)

Quinta Brunson (Abbott Elementary)

Natasha Lyonne (Poker Face)

Jenna Ortega (Wednesday)

Mejor actor en una miniserie o película

Taron Egerton (Black Bird)

Kumail Nanjiani (Welcome to Chippendales)

Evan Peters (Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story)

Daniel Radcliffe (Weird: The Al Yankovic Story)

Michael Shannon (George & Tammy)

Steven Yeun (Beef)

Mejor actriz en una miniserie o película

Lizzy Caplan (Fleishman Is in Trouble)

Jessica Chastain (George & Tammy)

Dominique Fishback (Swarm)

Kathryn Hahn (Tiny Beautiful Things)

Riley Keough (Daisy Jones & the Six)

Ali Wong (Beef)

Mejor actor de reparto en una serie de comedia

Anthony Carrigan (Barry)

Phil Dunster (Ted Lasso)

Brett Goldstein (Ted Lasso)

James Marsden (Jury Duty)

Ebon Moss-Bachrach (The Bear)

Tyler James Williams (Abbott Elementary)

Henry Winkler (Barry)

Mejor actriz de reparto en una serie de comedia

Alex Borstein (The Marvelous Mrs. Maisel)

Ayo Edebiri (The Bear)

Janelle James (Abbott Elementary)

Sheryl Lee Ralph (Abbott Elementary)

Juno Temple (Ted Lasso)

Hannah Waddingham (Ted Lasso)

Jessica Williams (Shrinking)

Mejor actor de reparto en una serie dramática

F. Murray Abraham (The White Lotus)

Nicholas Braun (Succession)

Michael Imperioli (The White Lotus)

Theo James (The White Lotus)

Matthew Macfadyen (Succession)

Alan Ruck (Succession)

Will Sharpe (The White Lotus)

Alexander Skarsgård (Succession)

Mejor actriz de reparto en una serie dramática

Jennifer Coolidge (The White Lotus)

Elizabeth Debicki (The Crown)

Meghann Fahy (The White Lotus)

Sabrina Impacciatore (The White Lotus)

Aubrey Plaza (The White Lotus)

Rhea Seehorn (Better Call Saul)

J. Smith-Cameron (Succession)

Simona Tabasco (The White Lotus)

¿Cuáles son tus series favoritas nominadas a los Premios Emmy 2023?

