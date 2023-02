En febrero las plataformas de streaming lanzan películas de estreno para todos los gustos: de terror, de acción y, por supuesto, románticas.

Si todavía no sabes a dónde invitar a tu crush en este mes del amor, dile que le caiga a tu casa y enciérrense a ver estas películas de estreno. Aquí te decimos cuáles son las novedades en tu plataforma favorita.

Checa también: Dónde ver todas las películas nominadas al Óscar 2023

Netflix

No hay mejor plan para una cita que ver una comedia romántica. Tu casa o la mía es una película protagonizada por Reese Witherspoon y Ashton Kutcher acerca de dos amigos muy distintos que intercambian hogares y vidas para finalmente descubrir que lo que tanto buscaban siempre ha estado frente a ellos. Es una película ideal para ver con esa persona de quien quieres ser “algo más”. Llega a la plataforma el 10 de febrero.

Pero si buscas algo menos cursi, otra de las películas de estreno que llegan a Netflix en febrero es Infesto. Se trata de una cinta española contextualizada en la pandemia acerca de dos detectives que deben investigar un secuestro en plena crisis sanitaria. Esta película llegó a la plataforma desde el 3 de febrero

Además, otros estrenos del mes en Netflix son:

Espíritu libre – 3 de febrero.

Stromboli – 3 de febrero.

Lobo vikingo – 3 de febrero

Querido David – 9 de febrero

10 días de un buen hombre – 10 de febrero

Amor al cuadrado otra vez – 13 de febrero

A todas partes’ – 14 de febrero

Entre el amor y la amistad – 14 de febrero

Re/Member – 14 de febrero

IT: capítulo 2 – 15 de febrero

Identidad desbloqueada – 17 de febrero

Los extraños – 22 de febrero

Fast & Furious: Hobbs & Shaw – 22 de febrero

Me llamo Chihiro – 23 de febrero

Un fantasma anda suelto por casa – 24 de febrero

A Whole Lifetime with Jamie Demetriou – 28 de febrero

Vix

Por otro lado, en febrero también llegan dos películas de estreno a la plataforma de Vix. El primer día del mes se estrenó en la plataforma Atrapadas en familia. Se trata de una cinta que aborda los problemas de varias parejas. Se centra principalmente en la historia de Sofía y Carolina, quienes deciden casarse después de varios años de noviazgo. Sin embargo, la experiencia de hacer que sus familias se conozcan en un fin de semana hará que pongan sus planes en duda.

Asimismo, el 8 de febrero se estrena Malcrados. Consuelo Duval y Ricardo Fastlich protagonizan esta película acerca de un hombre y una mujer que cuestionarán sus métodos de crianza cuando conozcan a los hijos de cada uno.

Disney Plus

Además de las películas para romancear, lo bueno de febrero es que en este mes también se da el estreno en plataformas de streaming de películas nominadas a los premios Óscar. Tal es el caso de Black Panther: Wakanda Forever, que cuenta con 5 nominaciones y ya está disponible en Disney Plus. Si no la has visto, aquí podrás disfrutar de la actuación del mexicano Tenoch Huerta como antagonista.

También se estrenan en esta plataforma las siguientes cintas:

Black Panther: Wakanda Forever- 1 de febrero

Solo contra el mundo: Los Ándes- 1 de febrero

Zog y los doctores voladores- 3 de febrero

Alaska: Sabiduría nativa- 8 de febrero

Los monstruos, mutantes y marvels de Stan- 10 de febrero

Leyendas de Marvel Studios- 10 de febrero

Mila en el multiverso- 15 de febrero

J-Hope: In the box- 17 de febrero

Shortsmas con Los Vecinos Green- 17 de febrero

Firebuds: Equipo de rescate- 22 de febrero

La Bella y la Bestia celebrando el 30 aniversario- 24 de febrero

Amazon Prime Video

Pero en febrero no todas las películas de estreno son románticas. También hay de terror. Por ejemplo, en Amazon Prime Video ya está disponible a Venus. Ester Expósito interpreta a Lucía, una chica que, durante una noche de fiestas en un antro, roba éxtasis a unos traficantes. La protagonista se ve obligada a refugiarse en casa de su hermana para escapar de sus perseguidores. Sin embargo dentro de esa casa encuentra una presencia paranormal más amenazadora.

Paramount Plus

Volviendo a las comedias románticas, otra que puedes ver con tu crush este mes e de febrero es At Midnight. Protagonizada por Diego Boneta y Mónica Bárbaro, cuenta la historia de un hombre y una mujer que deciden no volver a enamorarse. Sin embargo, ninguno contaba con que el otro se interpondría en su camino. Podrás verla a partir del 10 de febrero.

Además, si eres fan de Teen Wolf, no puedes perderte la película basada en la serie que se estrena el 26 de febrero. Incluye en su elenco a Tyler Posey, Crystal Reed y Tyler Hoechlin.

HBO Max

Finalmente, en HBO Max podrás disfrutar de Aqua Teen Para Siempre: Plantasma, película basada en los personajes de la serie de Adult Swim.

Otras novedades en la plataforma son las siguientes:

Lilo, Lilo, Cocodrilo – 2 de febrero

Muerte Muerte Muerte – 2 de febrero

Los pitufos 2 – 4 de febrero

Aqua Teen Para Siempre: Plantasma – 8 de febrero

