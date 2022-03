Como cada año, los Oscares dejaron fuera algunas películas que merecían ser consideradas e incluso están por encima de varias nominadas.

Este domingo se llevará a cabo la entrega de los Oscares 2022, donde se espera que películas como The Power of the Dog, Belfast y Dune ganen algunas estatuillas.

Sin embargo, como cada año sucede, La Academia dejó fuera de la lista de nominados a algunas películas que bien pudieron competir en más de una categoría.

Y para que no se queden sin algún tipo de mención, te contamos de siete peliculones que no figuraron para los Premios Oscar 2022.

Las películas que no figuraron para los Oscares

Pig

El director estadounidense Michael Sarnoski hizo su debut con Pig en julio del año pasado, una cinta dramática que le ha devuelto un poco de ese brillo a Nicolas Cage, con el que deslumbró a muchos en Leaving Las Vegas, tanto que hasta tuvo una nominación para los Premios de la Crítica Cinematográfica en la categoría de Mejor Actor.

Esta cinta narra la historia de un cazador de trufas que vive en Oregon y los estragos que experimenta durante la búsqueda de su cerda forrajera que fue secuestrada.

The Green Knight

La primera cinta con temática medieval de este recuento, The Green Knight, escrita y dirigida por el cineasta estadounidense David Lowery, vio su estreno hasta mediados de 2021, debido a los estragos de la pandemia.

Basada en el poema del Siglo XIV, Sir Gawain y el Caballero Verde, esta cinta, que fue reeditada por seis meses, cuenta la historia de Gawain, sobrino del rey Arturo, quien decide emprender un viaje para enfrentarse al Caballero Verde. Actúan Dev Patel, Alicia Vikander y Joel Edgerton.

Annette

A pesar del gran revuelo que la cinta debut en inglés del cineasta francés Leos Carax, no logró tener el impacto suficiente para ser considerada para algún Oscar.

En el musical protagonizado por Marion Cotillard y Adam Driver, conocemos a un comediante que, junto a su esposa, una cantante de ópera, ven cómo cambia su vida luego del nacimiento de su primera hija.

The French Dispatch

El filme dirigido por Wes Anderson y estrenado a mediados del año pasado durante el Festival Internacional de Cine de Cannes, ha recibido algunas nominaciones y reconocimientos durante la temporada de premios, aunque no para los Oscar.

Con un reparto conformado por los consentidos del director: Tilda Swinton, Adrien Brody y Bill Murray, esta comedia dramática relata los sucesos de un periódico ubicado en una ciudad francesa ficticia que muestra todos los elementos cinematográficos por las que el cineasta nacido en Houston, Texas, ha sido criticado y reconocido.

The Last Duel

Basada en la novela de Eric Jager, The Last Duel: A True Story of Trial by Combat in Medieval France, la última película de Ridley Scott, además de registrar un fracaso comercial, según por la apatía del público millenial, señaló el director; también fue olvidada por La Academia.

Esto pese a nombres como el de Matt Damon, Adam Driver, Jodie Comer y Ben Affleck en el reparto del largometraje de suspenso y drama, que se perfilaba como serio contendiente para la temporada de premios, sin embargo, sólo ha sido contemplado para algunas premiaciones.

Last Night in Soho

Edgar Wright llevó a las salas de cine una historia llena de giros, nudos con una atmósfera de terror psicológico a cargo de sus dos protagonistas, Thomasin McKenzie y la muy solicitada, Anya Taylor-Joy.

Last Night in Soho, estrenada en octubre del año pasado fue bien recibida por el público, así como por la crítica, pero no logró impresionar lo suficiente para figurar en los Oscar.

Titane

La cinta ganadora de la Palma de Oro en el Festival de Cannes de 2021, no logró ser considerada para los Premios Oscar 2022, esto a pesar de causar controversia e infinidad de teorías -como la de que en realidad se trata de dos películas en una sola.

Julia Ducournau, directora francesa, en la que es su segunda película en la silla de dirección, nos trae la historia de Alexia y cómo la llevan a enredarse en medio de una serie de asesinatos, mientras un padre, busca y supuestamente encuentra a su hijo perdido desde hace años, o por lo menos esa es la primera capa de la sinopsis de la película.

¿Cuál de estas películas crees que merecía estar en los Oscares?

