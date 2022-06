Checa esta selección de películas que hicimos para ti... pues todas son más que perfectas para ver con papá el Día del Padre.

¿Buscas películas para ver el mero Día del Padre? Ver una película y recordar a alguien entrañable por alguna acción o algún diálogo es como mirar una foto y transportarte a ese lugar, saber que alguna vez estuviste ahí, o tal vez simplemente sea un deseo, pero por unos minutos ves tu vida reflejada en grandes historias, eso que toca el alma para la risa o para el llanto, hace que éstas sean unas grandes películas para celebrar el Día del Padre. Así que tu plan para este fin de semana bien puede ser un sillón, ‘bastantita’ botana y un papá chido a lado tuyo. Y si no está cerca, pues también dale play porque te aseguramos que este top 10 de películas te sacará las mejores emociones que llevas dentro.

1. El gran pez

Los padres tienen casi como misión hacernos ver la vida única, darnos valor para seguir en los momentos más complicados y algún día darnos cuenta que todo lo que hicieron valió la pena porque nos regalaron una visión con su valentía. Los papás tienen ese don de hacernos vencer los miedos. La mejor peli que puedes ver para este día es: Big Fish. William Bloom no tiene muy buena relación con su padre, pero tras enterarse de que padece una enfermedad terminal, regresa a su hogar para estar a su lado. Una vez más, William se verá obligado a escucharlo mientras cuenta las interminables historias de su juventud. Lo mejor: ¡La dirige Tim Burton! Y hace de la relación padre-hijo una experiencia de otro nivel, uno muy fantástico.

2. El rey león

En definitiva ésta es una de las mejores películas de todos los tiempos. Narra la más bonita relación entre Mufasa y Simba. Pueden pasar los años, pero el mensaje que deja esta peli se queda en el corazón para siempre. Una historia de mucha valentía, completamente inspiradora. Y si ya la has visto, vuélvela a ver porque estamos seguros que cada vez le encuentras detalles más perfectos a esta valiosa historia.

3. En busca de la felicidad

Para lxs que ya superaron la intensidad de Will Smith en la pasada entrega de los Premios Óscar pueden ya elegir ver de nuevo esta película que es un clásico para ver en el Día del Padre. La verdad esta historia es preciosa. De las que seguro te hacen llorar. Porque sí, un papá por ver feliz a su hijo lo daría todo, inclusive quedarse sin comer. Para los que aún no somos padres tal vez no entenderemos ese profundo amor, pero los que sí, nos veremos reflejados en esta gran historia de Chris Gardner quien intenta trabajar luego de que su mujer lo abandona con una niña. Hará hasta lo imposible por salir adelante juntos.

4. Se busca papá

¡Uffff, peliculón! Dirigida por Javi Colinas, protagonizada por Natalia Coronado, Juan Pablo Medina y Silvia Navarro; cuenta la historia de una niña que tiene prohibido hacer ciclismo, pero es lo que más ama en la vida. Hará toda clase de travesías para seguir sus sueños, inclusive hacer un casting para tener un papá por un ratito. Divertida, original y un cine mexicano que estábamos necesitando, ¡dale una oportunidad!

5. The Mitchells vs The Machines

Ésta es una película de animación brutal y ¡es perfecta para ver el Día del Padre! En cuestión de imagen va a encantarte, pero en historia más. Va de una familia que tiene que lograr una unión sin igual, superar adversidades, miedos y diferencias para vencer a las máquinas que han decidido emprender una guerra contra los humanos. El valor más grande que resulta esta peli es el poder de la familia unida. ¡Recomendada mil por ciento!

6. El padre de la novia

Si lo que quieres es un poco más de humor, puedes elegir ver esta peli que se estrenó precisamente este fin de semana en una plataforma digital. Los protagonistas son Diego Boneta, Andy García, Adria Arjona y Gloria Estefan; es una versión latina de la peli de 1950 protagonizada por Elizabeth Taylor y Spencer Tracy Esta vez la dirige Gaz Alazraki y promete mucha risa y un gran momento en familia.

7. Papá por siempre

Esta comedia ha pasado de generación en generación literalmente y siempre nos deja con el ojito Remi porque es impresionante lo que un padre puede lograr hacer por mantenerse cerca de sus hijos. Protagonizada por el querido Robin Williams cuenta la historia de Daniel Hillard que luego de su separación, decide disfrazarse de Sra. Doubtfire y convertirse en la ama de llaves de su ex casa para mantenerse cerca de sus hijos.

8. La vida es bella

Una obra maestra en todos los sentidos que te robará el corazón. Ambientada en la Segunda Guerra Mundial cuenta la historia de un judío que tiene que poner a salvo a su hijo de las terribles vivencias de la guerra y el exterminio, para ello recurre a la imaginación y hace que su hijo pase la situación tan dramática desde el punto de vista de un juego entretenido. Una peli que nos garantiza que por un hijo se da la vida entera.

9. Yo soy Sam

¿Quién no ha llorado a mares con esta película que es perfecta para ver el Día del Padre? La neta nosotros muchísimo. Sam es una persona con discapacidad intelectual que trabaja metódicamente en una cafetería. Su vida cambia cuando se convierte en padre soltero de una niña cuya madre indigente desaparece del mapa. Sam deberá defender que es capaz de tener la custodia de su hija, a pesar de que el Estado lo considera no apto para tener a su cargo la educación y cuidado de una niña. ¡Una película entrañable!

10. Billy Elliot

Una cinta conmovedora hasta las lágrimas. Ser diferente y confrontar la ideología de los padres es una de las cosas más difíciles que se puede vivir. Seguir tus sueños o los de ellos, apelar a sus instrucciones por ser como siempre te dijeron que debías ser, o tomar tu propio camino. Billy es un niño de once años que descubre que su pasión es la danza, su papá es un minero muy estricto y rudo que preferiría mil veces que su hijo fuera boxeador. La lucha de Billy por seguir con sus sueños e ir a contra corriente de su padre es durísima porque tal vez su papá nunca comprenda por qué su hijo no es lo que él quiso que fuera alguna vez.