¡No te aburras en casa! Checa estas 10 películas para ver en la Cineteca Nacional y disfruta de historias impactantes, amenas y conmovedoras.

¡Hora de darle un gustito a tu corazón cinéfilo! ¿A poco no se te antoja una tarde relax en el recinto más bello de Coyoacán para el séptimo arte? Si respondiste que sí, aquí te presentamos 10 películas para ver en la Cineteca Nacional durante esta semana. Checa de qué se tratan y lánzate a disfrutar de estas increíbles producciones internacionales.

10 películas para ver en la Cineteca Nacional

¡Ah, pero qué bonita es la Cineteca! No solo cuenta con hermosos espacios dedicados a exposiciones y conferencias, sino que también ofrece numerosas actividades y opciones gastronómicas para pasarla bien. Por supuesto, la mejor parte es sucartelera de cine, en la cual podemos encontrar increíbles títulos nacionales e internacionales.

Para que te animes a visitarla, aquí te presentamos 10 cintas aclamadas por la crítica que podrás disfrutar en la Cineteca durante esta semana. Checa la lista que preparamos para ti y arma tu plan en este recinto sureño de la capital. ¡Vas!

1.Adam. Mujeres en Casablanca(2019)

Con la dirección de Maryam Touzani, esta producción narra una historia sobre la opresión social y emocional de las mujeres en el territorio marroquí. Abla es una mujer que sostiene una humilde pastelería y vive junto a Warda, su pequeña hija de ocho años; un día, su rutina se ve interrumpida por la llegada de Samia, una joven embarazada que llama a su puerta en busca de empleo y techo.

Se trata del primer largometraje de Touzani, quien crea un relato con tintes naturalistas sobre la resiliencia y la otredad en un solo espacio. Asimismo, sus imágenes privilegian los rostros de las protagonistas y estudia la lucha de dos mujeres que se enfrentan a una sociedad que las oprime en varios aspectos de sus vidas.

Clasificación: A

Duración: 98 mins.

2.La peor persona del mundo(2021)

Dirigida por Joachim Trier, este filme nos presenta la búsqueda del amor y el significado de la vida. Su protagonista, Julie, lucha por encontrar su propio camino mientras navega por la incertidumbre de su vida amorosa; en su búsqueda de respuestas, la joven asume una mirada realista sobre quién es realmente.

Con una producción de Oslo, Noruega La peor persona del mundo ha sido considerada una de las mejores películas del 2021 y ha alcanzado múltiples nominaciones a los premios BAFTA, Óscar y Satélite como Mejor Película Extranjera.

Clasificación: B15

Duración: 128 mins.

En su primer largometraje, Maryam Touzani crea un relato naturalista sobre la lucha contra la adversidad, desarrollado en su mayoría en un solo espacio. ADAM. MUJERES EN CASABLANCA (Marruecos-Francia-Bélgica, 2019) próximamente en Cineteca Nacional. pic.twitter.com/Srr9aKcl0c — Cineteca Nacional (@CinetecaMexico) May 11, 2022

3.C’mon, C’mon: Siempre adelante(2021)

¿Eres fan de Joaquin Phoenix? Entonces no te puedes perder esta nueva joyita cinematográfica. La trama nos presenta a Jesse, un niño de nueve años que queda bajo cuidado de su tío Johnny mientras sus padres atraviesan dificultades. Por otra parte, su nuevo cuidador prepara un proyecto sobre la percepción del futuro en las infancias de Estados Unidos.

La película cuenta con una hermosa fotografía en blanco y negro, así como un inmersivo diseño de sonido, temas como los traumas personales y el legado histórico en nuestra época.

Clasificación: B

Duración: 108 mins.

¿Qué te hace feliz?

_____

C'MON C'MON: SIEMPRE ADELANTE (2021), tierna road movie de Mike Mills, volverá a las pantallas de Cineteca Nacional. ¡Toma nota! ❤ pic.twitter.com/bBi8Oq1DCT — Cineteca Nacional (@CinetecaMexico) April 25, 2022

Tal vez te interese: 7 cosas que puedes hacer en la Cineteca Nacional (además de ver una peli)📽️🍿

4.Drive my car(2021)

Otra de las películas disponibles en la Cineteca es Drive my car ¡Todavía estás a tiempo de ver esta increíble producción! De origen japonés, este filme ha sido galardonado en numerosos certámenes internacionales, tales como el Festival de Cannes, los Globos de Oro y los Premios de la Academia. Drive my car está dirigida por Ryūsuke Hamaguchi y se basa en el relato corto del escritor Haruki Murakami.

El relato comienza con Yusuke Kafuku, un actor y director dramático que pierde a su esposa. Poco después, decide dirigir una obra de teatro y así conoce a su nueva chófer, Misaki Watari; paulatinamente, sus conversaciones al interior del vehículo los llevarán a confrontar su misterioso pasado.

Clasificación: C

Duración: 119 mins.

En sus idas y venidas, comienzan a surgir confesiones y a desvelarse los secretos de sus misteriosas vidas.

_____

DRIVE MY CAR, de Ryusuke Hamaguchi, disponible en Cineteca Nacional. 🚗🎥🖤https://t.co/HbbMeEBd4J pic.twitter.com/mggRYIEaNJ — Cineteca Nacional (@CinetecaMexico) March 28, 2022

5.Génesis 2.0(2018)

El increíble documental de Christian Frei y Maxim Arbugaev continúa de visita por la Cineteca Nacional y nos presenta la travesía de un grupo de especialistas que buscan devolver a la vida a un mamut a partir de los avances tecnológicos en el campo de la genética.

Con tintes que evocan la ciencia ficción, este trabajo cinematográfico nos traslada hasta las remotas islas de Nueva Siberia (en la zona norte de Rusia). Allí, cazadores de mamuts encuentran una carcasa en buen estado de conservación, la cual llama la atención del grupo científico que desea reconstruir dicha especie extinta.

Clasificación: A

Duración: 90 mins.

6.Licorice pizza(2021)

¿Todavía no has visto la cinta de Paul Thomas Anderson? No lo pienses más y lánzate a ver esta aclamada historia de amor. Licorice Pizza tiene lugar en los años 70 y describe cómo Alana Kane y Gary Valentine disfrutan de sus años de juventud mientras comienzan a enamorarse.

Se trata de una de las películas más íntimas y delicadas del director, en la cual realiza una inmersión en un mundo agridulce que antecede a la pérdida de la inocencia, los problemas de la adolescencia y un mar de complicaciones emocionales.

Clasificación: B

Duración: 133 mins.

¡No te pierdas LICORICE PIZZA en salas físicas de Cineteca Nacional! 🍕📽️🎞️



Consulta horarios y anticipa la compra de tus boletos en: https://t.co/HbbMeEjBG9 pic.twitter.com/H74sVlpqO4 — Cineteca Nacional (@CinetecaMexico) March 3, 2022

Checa también: ¡Notición! La Filmoteca UNAM será sede del Congreso Internacional de la FIAF 2023📽️

7.La chica del cabello rosa y una patineta al hombro(2019)

Otra excelente opción para visitar la Cineteca es el segundo filme de Laurent Micheli.En él conocemos a Lola, una adolescente transgénero que finalmente podrá someterse a la operación de reasignación de sexo. No obstante, su madre, que constituye su único apoyo financiero, muere repentinamente.

Para respetar su última voluntad, Lola y su padre, con quién cortó vínculos por no aceptar su identidad, emprenderán un viaje juntos hasta la costa de Bélgica para esparcir las cenizas. Durante el trayecto, padre e hija releerán la historia familiar desde las vivencias del otro.

Clasificación: B

Duración: 90 mins.

LA CHICA DEL CABELLO ROSA Y UNA PATINETA AL HOMBRO (2019), de Laurent Micheli, es una road movie que sigue la ruta emocional de acercamientos y rechazos de sus protagonistas, interpretados por Benoît Magimel y la joven actriz Mya Bollaers. ✨🎥🎫👉https://t.co/PJvTfMFHAO pic.twitter.com/XQSCVTytdp — Cineteca Nacional (@CinetecaMexico) May 3, 2022

8.Lina de Lima(2019)

Desde el sur del continente llega esta destacada cinta de María Paz González. La trama se centra en Lina, una mujer peruana que migra a Chile y, desde ahí, ayuda económicamente a su familia trabajando como empleada doméstica.

Cuando prepara su viaje anual de Navidad para ver a su hijo, Lina nota que éste ya no la necesita como antes. Al sentirse desplazada emocionalmente, Lina decide comenzar un viaje donde se redefinirá a sí misma a medida que explora sus propios deseos e identidad.

Clasificación: B15

Duración: 83 mins.

Lina comienza un viaje donde se redefine a sí misma a medida que explora sus propios deseos e identidad. 🌸🌼🌷



LINA DE LIMA (María Paz González, Chile, 2019) próximo estreno de Cineteca Nacional. pic.twitter.com/J1Qk1YRv7f — Cineteca Nacional (@CinetecaMexico) May 4, 2022

9.De repente, el paraíso(2019)

En esta película, el director Elia Suleiman toma el rol del protagonista de la trama y emprende una búsqueda de financiamiento para su próxima película. Con este objetivo, sale de su país, Palestina, y se enfrenta a los significados del exilio y la búsqueda de un nuevo hogar.

A pesar de recorrer distintas ciudades, como París y Nueva York, Suleiman sigue recordando su patria en todo momento; tal como nos muestra la película, Palestina lo acompaña dondequiera que vaya, incluso en situaciones de racismo, controles de la frontera y conflictos con la policía.

Clasificación: B

Duración: 97 mins.

10.Delicioso(2021)

¿Con ganas de un filme de época? Delicioso se enmarca en los días previos a la Revolución Francesa, cuando el cocinero Pierre Manceron es despedido por su jefe. Tras encontrarse con Louise, una mujer que quiere aprender del arte culinario, el cocinero vuelve a sentir confianza en sí mismo y se libera de la actitud servil para buscar su propia revolución.

Pierre y Louise crearán un conjunto un lugar para gozar y compartir que esté abierto a toda la comunidad: el primer restaurante de Francia. Esta idea les hará ganar muchos clientes, pero también algunos importantes enemigos.

Clasificación: A

Duración: 112 mins.

¡Cuéntanos cuál peli vas a ir a ver primero! Recuerda que ya puedes adquirir tus entradas por internet a través de la página oficial de la Cineteca Nacional (aquí te compartimos el enlace).

Antes de que te vayas, te recomendamos ver: ¿Nos lanzamos al Eco? Inauguran expo ‘El Chinero, un cerro fantasma’ de Bani Khoshnoudi.

Título: ¡Que se arme el plan en la Cineteca! 10 pelis que puedes ver durante esta semana 🎬🍿

Título SEO: 10 películas para ver en la Cineteca Nacional durante esta semana

FCE: películas para ver en la Cineteca Nacional

Script: ¡No te aburras en casa! Checa estas 10 películas para ver en la Cineteca Nacional y disfruta de historias impactantes, amenas y conmovedoras.