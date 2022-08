El Festival Cinema Queer México se llevará a cabo del 8 al 30 de septiembre. ¿Nos lanzamos a ver un poquito de cine disidente?

¡Se acerca Cinema Queer México 2022! Las personas LGBTIAQ+ merecemos representaciones dignas en la pantalla. Échale un ojo a este festival que resiste, propone y nos emociona.

La comunidad LGBTIAQ+ está presente en todo el mundo todo el año. Sin embargo, existen factores sociales que vulneran a las disidencias sexogenéricas, así como una representación que deja mucho que desear en los medios y la cultura. En respuesta a estas enormes áreas de oportunidad, existen espacios seguros y propuestas bellísimas que no sólo trabajan por un arte más diverso, sino también por una sociedad en donde las vidas de todes son visibles y celebradas. Uno de estos espacios es el festival Cinema Queer México, una iniciativa Sueca con cortometrajes y largometrajes de México, Suecia y otros países europeos.

Y es que lo que nació en 2018 ha pasado de ser un proyecto más o menos pequeño a todo un movimiento en pos del diálogo entre Suecia, México y las escenas queer que nos rodean. Como nos comparte Lourdes Gil, directora general del festival, con cada edición trabajan por abrir espacios para historias que muestren las “millones de formas en las experiencias queer y disidentes”.

Checa también: ¡Que viva el cine mexicano! Lista completa de nominaciones a los Premios Ariel 2022

Visibilidad a las historias diversas

Hoy, gracias a IMCINE y FOCINE, así como a las cientas de personas involucradas en la realización de las películas y la organización del festival, Cinema Queer México funge como “una apuesta por abrir espacios y contar historias de muchos lugares”. Como un lugar desde el cual preguntarnos “quién cuenta las historias y cómo”. El propósito del festival se mantiene fiel a sus inicios al trabajo por compartir narrativas diversas que respondan a nuestra necesidad por “ver y reconocer explícitamente lo que significa ser parte de la comunidad LGBTIAQ+”.

Este festival, que tiene su quinta edición este año y la primera presencial desde el inicio de la pandemia, trae consigo una serie de historias diversas a algunas salas de cine de la ciudad. Las funciones El Cinema Queer México estará en Morelia, Mérida y Querétaro a lo largo de septiembre. Pero en la CDMX, particularmente, podrás encontrarlo del 8 al 14 de septiembre. No obstante, si no alcanzas lugar, no te preocupes. También podrás encontrar las películas de forma gratuita en FilminLatino en la semana del 26 al 30 de septiembre.

Funciones chilangas

Encuentra funciones del festival en la Cineteca Nacional, Cine Tonalá, Centro Cultural el Rule, Centro Cultural España y Foro Tláhuac.

Algunas pelis que no te puedes perder

Nudo Mixteco

Canción de invierno

The Gigantes

Algunas cortos que no te puedes perder

Bad Lesbian

The Farewell

Night Train

Encuentra más de Cinema Queer México

Facebook: @cinemaqueermx

Instagram @cinemaqueermx

Twitter: @cinemaqueermx

Todo lo que tienes que saber de Cinema Queer 2022 🌈