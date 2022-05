Si la tecnología es lo tuyo y te gusta estar informadx sobre lo último en este sector, hay un programa en televisión bien chido para ti: No Memes.

Estar al día en temas de tecnología no sólo está chido para comprarte el último gadget sino para saber que pasa en el cibermundo, y justo eso muestra No Memes. Si todavía no has visto este programa de televisión, aquí te contamos por qué está recomendable y es perfecto para lxs chavxs, y también para lxs no chavxs.

¿De qué va No Memes?

No Memes comenzó como un espacio de 15 minutos en televisión abierta. Pero le fue tan bien, que ahora ya es un programa hecho y derecho de media hora, que se transmite semanalmente bajo la conducción de Dany Kino.

¿Pues qué tiene en su contenido que le va tan bien? Este programa es un noticiario realizado por jóvenes para jóvenes que explora varias de las cosas con las que convivimos en la actualidad: gadgets, redes sociales, el cibermundo y los videojuegos. Nos habla de la situación presente y lo que está por venir en este ámbito para que estés preparadx.

¿Por qué ver este programa?

Entre las cosas que hacen atractivo y entretenido a este programa están que se realiza con sentido del humor, lenguaje fresco, una dosis de cultura pop y otra de creatividad. También se pueden ver el avatar de la conductora y personajes como Meménymous y la Tía Kino. Así, la audiencia a la que va dirigido se mantiene interesada en su contenido, y hasta se puede echar una que otra risa con sus ocurrencias o diálogos.

Además, en cada episodio de No Memes se trata un tema central. Por ejemplo, hasta la fecha Dany ha hablado sobre inteligencia artificial, el metaverso, el ciberamor, e-commerce, ciberseguridad. Así como e-sports, empleo para jóvenes, criptomonedas, tecnología incluyente, haters, Red 5G, home office y coworking, entre muchos otros.

¿Cuándo y dónde se transmite No Memes?

El programa No Memes se transmite en televisión en el canal TV UNAM. Puedes verlo los lunes a las 8:30 p.m., y la repetición es los sábados a las 7:30 p.m. ¿Lo vas a sintonizar para estar a la última, chilangue?