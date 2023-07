En Canadá, Netlfix dejó de ofrecer su plan más barato sin anuncios y esto podría replicarse en el resto del mundo.

Netflix ya eliminó el plan básico de las opciones de suscripciones que ofrece en Canadá, lo que ha puesto en alerta a usuarios de todo el mundo. Bien sabemos que las limitaciones de compartir tu cuenta con usuarios que no viven en tu misma casa comenzaron como prueba en algunos países y después se implementaron en el resto de los territorios, por lo que temer sobre el futuro del plan más económico y sin anuncios de la plataforma de streaming es algo lógico.

A finales de junio, Netflix dejó de ofrecer su plan básico en Canadá, mismo que en México cuesta $139 al mes, no contiene anuncios y te permite ver el contenido de la plataforma en un solo dispositivo al mismo tiempo.

Afortunadamente, Kumiko Hidaka, portavoz de Netflix, confirmó a The Verge en un comunicado que aunque la plataforma haya eliminado el plan básico —que allá tiene un costo de casi 10 dólares canadienses—, los usuarios existentes no se verán afectados. Es decir, si ya tienen cuenta en este servicio, con este plan, podrán seguir como hasta ahora.

Entonces, si lo que sucede en Canadá refleja un poco del futuro de Netflix en el resto del mundo, únicamente afectará a nuevos suscriptores. Claro, cabe destacar que los usuarios actuales que tengan otro plan y quieran cambiar al básico, tampoco podrán.

¿Qué pasó con el plan básico de Netflix en Canadá?

Una de las razones que se maneja como motivo para que Netflix eliminara el plan básico, es que el estándar con anuncios —por $99 al mes en México— ya ofrece reproducción Full HD. Sin embargo, las causas podrían ir mucho más allá.

Recordemos que la plataforma no tenía planes de tener una alternativa con anuncios, algo que integró el año pasado. La eliminación del plan básico podría empujar a sus usuarios potenciales a integrarse al plan estándar ($219 al mes), al premium ($299 al mes) o, por qué no, al estándar con anuncios ($99 al mes). Esto significaría que los ingresos por publicidad que está recibiendo Netflix son más de los que se esperaban en un inicio y quieren tener más suscriptores con esa opción. ¿O acaso el plan básico no está siendo rentable?

¿Tú qué prefieres, plan básico sin anuncios en HD o plan estándar con anuncios en Full HD?

