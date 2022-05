En 'Las Bravas', Mauricio Ochman interpreta a un jugador de futbol macho. Tan macho que asegura que el futbol no es un deporte para chicas.

Mauricio Ochmann es uno de los actores más cotizados en este país y la neta es que es uno de los mejores, ¿que no? Acaba de estrenar Las Bravas en HBO Max donde interpreta a Roberto Casas, un jugador mexicano de futbol, talentosísimo, el mejor del mundo y que juega en Europa, peeeeero un día sufre un accidente y el doctor le dice que ya no más en su vida, en suma tiene broncas con la “Hacienda” española, total que de tanto problema su única opción es regresar al pueblo que lo vio nace, su pueblo. Y nunca imaginó que su nueva vida era entrenar a un equipo de futbol femenil, sin embargo hay un pequeño conflicto: el es macho, macho, macho y piensa que el futbol no es un deporte para las mujeres.

La historia también protagonizada por Irán Castillo (Flor) y Ana Valeria Becerril (Claudia) busca desmitificar la idea de que el fut es solo para hombres y todas pueden formar parte, veremos una serie de conflictos alrededor de los personas, sus obstáculos ysueños cumplidos.

Platicamos con Mauricio Ochmann y está feliz de formar parte de este proyecto sobre todo porque si no hubiera sido actor, tal vez sería futbolista. ¡Ah, y le va al América!

Te puede interesar: El futbol es mucho más de lo que nos enseñaron ¡Conoce a la barra feminista!

¿Cómo te sientes con Las Bravas?

Estoy feliz con Las Bravas porque es un proyecto muy bonito que toca varias temáticas, pero la más importante es esta parte del empoderamiento femenino, solidaridad, unión, cómo en equipo puedes salir adelante en adversidades. Es una serie que es súper divertida y deja con muchas enseñanzas.

Mi personaje, Roberto Casas, es la representación del machismo de nuestra sociedad y estos pensamientos añejos y retrógradas en donde Las Bravas de alguna manera lo retan y transforman. Es una serie padrísima. Estoy contento y agradecido. Para mí es un regalo de la vida.

¿Qué te enamoró de la historia?

Cuando yo leí la historia me atrapó muchísimo porque es super importante apoyar a las mujeres, en mi caso a dos hijas, para que libremente encuentren lo que quieren ser. Y eso siento que sucede en la serie. A mí me gustó el personaje porque me gusta que nos reíamos de la tragedia de Roberto, él dice que “el futbol femenil no es futbol y no es femenino”, te ríes de su arrogancia, pero también te das cuenta que es muy real y lo vivimos en nuestra sociedad. El deporte femenil es muy poco apoyado en nuestro país y no se habla de eso y pienso que es por pensamientos arcaicos.

Esta serie se estrena cuando es forzoso como sociedad ver el futbol de mujeres como algo normal, ver el deporte en general como actividad también para mujeres, esta serie nos viene a dar una cachetada para quitarnos lo macho.

Checa también: Muxes, el equipo de futbol LGBT+ que juega contra la homofobia

¿Cuál fue el principal reto que tuviste interpretando a Roberto Casas?

Pues tal vez en lo futbolístico, porque ya no tengo 20, pero estuvo muy divertido, me hicieron quedar muy bien, hasta mejor que Messi.

¿A quién le vas en futbol?

En México, al América. En el mundo, al Barcelona, tal vez. Pero eso sí, al América. Soy super apasionado del futbol.

¿Con qué quieres que se quede la gente cuando termine de ver esta serie?

Quiero que se queden con la sensación de que vieron una serie muy divertida, que les mueva ciertas fibras, además en una super producción, de gran calidad, todos mis compañeros y compañeras super entregadas, ellas le estuvieron pegando al futbol un mes antes.

¿Qué piensas de la industria cinematográfica y de las plataformas en estos momentos?

El ganón es el espectador. Post pandemia el cine presencial se vio muy afectado, pero las grandes plataformas no han traído buenas historias. Yo creo que el ganón es el público, ha crecido tanto que hay mucho contenido, la industria se está viendo beneficiada también.

Mira acá: ¡Juega como niña!, de Marion Reimers: deportes sin prejuicios

La curiosidad:

La peli favorita de Mauricio Ochmann es Cinema Paradiso y The Usual Suspects.

Anécdota filmando la serie:

Un día me iban a poner un doble, un futbolista semiprofesional. El actor tenía que hacer unos tiros al arco, le estoy enseñando al personaje de Valeria. A mi personaje ya lo tenían listo, llegamos a la cancha y me dice “yo soy zurdo” y pues no nos habíamos dado cuenta; al final terminé yo haciendo los tiros, pero cosas así nos hicieron todo super divertido.

La serie promete una gran historia y un gran rato, así que a darle play y ver uno más de los proyectos de Mauricio Ochmann.