La actriz mexicana Martha Higareda tiene una famosa historia en la que Ryan Gosling la cachó cuando se cayó en un restaurante.

Margot Robbie y Ryan Gosling están en CDMX con motivo de la premiere de Barbie, película sobre la famosa muñeca, y Martha Higareda lo sabe. Y no solo eso, sino que la actriz mexicana tuvo la oportunidad de entrevistar a los protagonistas del filme de Greta Gerwig.

Por supuesto, este “reencuentro” entre Martha Higareda y el actor de Hollywood está dando mucho de qué hablar en redes sociales, ya que la protagonista de No manches Frida tiene una famosa anécdota que lo involucra.

“No me lo van a creer… ¡pero sí! Estuvo increíble platicar con Margot Robbie y con Ryan Gosling de Barbie y otras anécdotas que ya conocen”, confirmó Martha Higareda en su cuenta de Instagram con una foto junto a los protagonistas de la película. ¿De qué habrán hablado?

Foto: Instagram @marthahigareda

La actriz mexicana ya había dejado claro que pensaba retomar con el actor la historia de la vez que se conocieron. “Me emociono mucho, porque evidentemente tengo una anécdota que ustedes conocen, que me ocurrió con Ryan Gosling”, reveló Martha Higareda en un video publicado en sus redes sociales.

“Entonces, voy a ver si me dan chance de, aunque sea rápidamente, que le cuente un poquito la historia de cómo me cachó en el restaurante. Esta vez, lo voy a documentar”, sostuvo la actriz mexicana.

Te puede interesar: Barbie’s Cafe CDMX: el lugar más rosa que incluye sesión de spa

¿Cuál es la historia de Martha Higareda y Ryan Gosling?

De acuerdo con lo que le dijo Martha Higareda a Yordi Rosado, la actriz una vez se encontró al actor en un restaurante de Los Ángeles. Según la protagonista de Amar te duele, ella había ido a comer con una amiga y la iba a acompañar al baño.

“Pues nos paramos al baño, entonces se me atora el suéter, yo lo jalo poquito y como que me voy a resbalar, la verdad, y cuando me estoy resbalando, me cacha Ryan Gosling”, reveló Martha Higareda, anécdota que a muchos les pareció inverosímil.

Ahora, con la charla que la actriz tuvo con Ryan Gosling y Margot Robbie, estamos por saber si el actor, quien interpreta a Ken en Barbie, confirmó la anécdota. La película se estrena en las salas de cine de México el próximo 20 de julio.

Si buscas qué hacer en CDMX, suscríbete a nuestro newsletter.