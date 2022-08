El Festival Internacional de Cine de Terror regresa a la CDMX con grandes sorpresas y muchas actividades. Checa los detalles de Macabro 2022.

Macabro 2022 ya está aquí, el Festival Internacional de Cine de Horror, está más que listo para regresar y aterrarnos con una nueva selección de películas. Esta vez se enfocarán en lo distópico, y según lo compartido en sus redes sociales, esta edición incluirá el estreno de Nope, la más reciente producción de Jordan Peele, además, harán una retrospectiva del director y exhibirán Get Out y Us.

A ello se suma la transmisión televisiva de las cintas de horror mexicano; Satánico Pandemonium y Muñeca Reina, protagonizadas por el actor Enrique Rocha, quien murió en noviembre del año pasado.

El cartel, que también fue presentado en sus redes sociales, muestra la imagen en blanco y negro de un cyborg inspirado en el cine de ciencia ficción. Fue creado por el ilustrador Diego Álvarez y la diseñadora Roxana Ruíz de Interior Q, quienes le han dado a Macabro su iconografía distintiva durante más de diez años.

Sorpresota de @MacabroFICH: Estrenarán '¡Nop!' (#NOPE), protagonizada por Keke Palmer, Daniel Kaluuya, Steven Yeun y Brandon Perea.



Además, presentarán una retrospectiva con la obra de Jordan Peele ('Get Out', 'Us').



Atentos todos. pic.twitter.com/LHA0Ne6oGy — Andrés Olascoaga (@AndresOlasToroX) August 3, 2022

Macabro 2022 se apodera de la CDMX

Es obvio que lo distópico ya está presente en nuestra realidad –cada vez más confusa y problemática–… La idea de asociarlo con el terror surge tras dos años de pandemia, en los que hemos vivido conflictos de todo tipo. Además de desinformación y teorías conspiranoicas. De esta forma el horror cotidiano se unirá a la selección fílmica de Macabro; que explorará nuevos y viejos temores a través de la ciencia ficción y el terror.

Con esta edición también vuelven sus 100 actividades presenciales con más de 20 sedes en la Ciudad de México, una en Puebla, dos en el Estado de México, además de streaming, e incluso, televisión para quienes deseen asustarse en casa.

El festival cuenta con una macabra trayectoria de 13 años, por lo que ya es referente para quienes aman el género: seguramente esta nueva edición no decepcionará y volverá a asustarnos como lo ha hecho desde 2002.

Cuándo: 17-28 de agosto

Cuánto: Por confirmar

Dónde: Varias sedes, también por confirmar

