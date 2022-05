La serie de crimen La escalera está basada en una historia de la vida real y te tendrá en suspenso, pero antes checa lo que dicen dos de sus actores.

En 2003 el novelista Michael Peterson fue condenado a prisión por la muerte de su esposa Kathleen dos años antes. El caso se volvió tan sonado que se grabó un documental, fue tratado en varias series, y ahora estrena la propia titulada La escalera en streaming. Pero antes de que le des play, esto nos dijeron los actores Patrick Schwarzenegger y Dane DeHaan sobre su participación en esta historia.

¿Qué hace a La escalera diferente de otras series de crimen?

Quizá puedas pensar que esta es otra serie de crimen basada en un hecho real, pero de acuerdo con Dane DeHaan hay un elemento súper importante que la separa de otras.

“No creo que La escalera sea sólo otra serie de crimen de la vida real. Muestra lo que es ser una familia que está pasando por un juicio, permitiendo que se haga un documental sobre lo que están viviendo”, aclara el actor, “Casi puedes ver cómo se hace, lo que se requiere para hacer una serie de crimen real. Así que aunque hay misterio y un aspecto de novela policiaca, estás viendo cómo se hizo mucho del contenido original, y creo que eso es una perspectiva realmente interesante”.

Series y películas que se estrenan en streaming durante mayo

Para darle vida a esta historia se eligió un reparto de lujo: Colin Firth es Michael Peterson, y Toni Collette interpreta a su esposa Kathleen. Además de los ya mencionados Schwarzenegger y DeHaan junto con Sophie Turner (Margaret Ratliff), Rosemary DeWitt (Candace Zamperini), Juliette Binoche (Sophie Brunet), Parker Posey (Freda Black) . Y también Odessa Young (Martha Ratliff), Olivia DeJonge (Caitlin Atwater), y Tim Guinee (Bill Peterson), entre otres.

De obsesionados con el documental a ser parte de la serie

Tanto Dane como Patrick cuentan que conocían el documental del director francés Jean-Xavier de Lestrade sobre este caso. El primero incluso confiesa que “estaba bastante obsesionado con la historia”, mientras que el segundo cuenta que lo vio con su familia al inicio de la pandemia y acabó igual que su compañero de reparto.

Para cuando les propusieron ser parte de la serie La escalera, a Dane le pareció “emocionante”. A Patrick también “porque había un gran calibre de actores”, y seguiría su crecimiento profesional así que “rodearme de gente que son los mejores fue un sueño hecho realidad”. Aunque confesó que al inicio le daba nervios actuar con Colin Firth “pero terminó siendo tan increíble porque es una gran persona”.

Cortesía

La escalera tiene personajes complejos que van cambiando

Ambos actores son hermanos en la serie. Patrick Schwarzenegger es Todd Peterson, y Dane DeHaan interpreta a Clayton Peterson. Y cada uno juega un papel diferente en el drama que se vivió dentro de la familia, desde la misteriosa muerte de su madrastra y durante el caso por asesinato contra su padre.

Patrick cuenta que su personaje es difícil de describir, al igual que los demás, “puesto que evolucionamos mucho a lo largo de la serie, para bien y para mal”. Y es que La escalera nos mostrará la historia de los Peterson desde principios de los 2000 cuando sucedió la tragedia hasta que el padre sale de prisión, “y muchas cosas pueden pasar en la vida de alguien durante esos 15 años, especialmente si está atravesando por algo como eso”.

Cortesía

El origen de La Escalera promete y mucho

Con respecto a su personaje, el hijo de Arnold Schwarzenegger y Maria Shriver dice que al comienzo de la serie es “el favorito de los fans, el que es más confiable y está al lado de Michael antes de la muerte de Kathleen”. Pero conforme avanza la historia “la relación se desvanece y Clayton se convierte en el de confianza”. E incluso Todd cae en las drogas y alcohol, y hasta intenta rehacer su vida en Cabo, sin embargo “al final no puede escapar o esconderse de lo que ha pasado y cómo lo ha impactado”.

Interpretar todo eso tuvo su esfuerzo, pero el actor revela que Antonio Campos, creador de la serie, no quería copiar tal cual lo que pasó en el documental o en la vida del chico. “Él quería traer otras áreas que no habían sido sacadas a la luz, cuál era la dinámica familiar y la relación entre los hermanos. Pudimos recrear cosas que no estuvieron ahí, eso nos permitió a nosotros como actores traer lo que queríamos y lo que pensamos que era correcto y cómodo para el personaje”.

Cortesía

Los actores trataron de respetar lo más posible los personajes

En el caso de Clayton, el hermano mayor, Dane habla de su cambio al inicio y al final de la serie La escalera. “Cuando lo conocemos ha tenido un pasado un poco problemático, y esto realmente influye en su relación con su familia y con su papá, y es una de las razones por las que la familia y abogados no lo quieren involucrado en el caso. Clayton tiene muchas ganas de estar involucrado pero no es necesariamente requerido, así que su viaje durante la serie es de ganarse la confianza de todos y demostrar que ha cambiado. Al final vive una vida muy normal y termina siendo más confiable que Todd, así que definitivamente se tiene un cambio de roles”.

El actor estadounidense sabía que el Clayton de la vida real no quería estar involucrado en la serie, así que “era muy importante para mí respetar eso. Él es una persona real que está viviendo su vida, tiene una esposa e hijos, y un trabajo. No quiero invadir su vida más de lo que él querría involucrarse, y parecía claro que no quería esto”. Así que sólo se estudió las grabaciones del documental y el guión a la perfección.

Cortesía

Y entonces, ¿qué opinan ellos sobre el caso de La escalera?

Luego de haber visto el documental y ser parte de la serie, ¿cambió la opinión que los actores tenían sobre el caso de la familia Peterson? Y es que luego del juicio, distintas pruebas y argumentos, y apelaciones, parece que no queda claro si Michael Peterson es un asesino a sangre fría o un esposo inocente.

En el caso de Patrick, él confiesa abiertamente: “¡Mi opinión ha cambiado tantas veces! Al principio del documental estaba de ‘no hay manera de que él lo haya hecho’, y para el siguiente episodio estaba de ‘no hay manera de que él no lo haya hecho’. Mi mente cambió muchas veces, y seguía cambiando conforme continuábamos grabando este proyecto y me enteraba de más y más información”.

Mientras que Dane de plano no tiene idea, “estoy muy cómodo no sabiendo”, y no le quiso jugar al detective. Agrega que ya tiene suficientes dudas en su vida, y mejor sólo se concentró en su personaje. “Lo que era importante era entender que Clayton de verdad cree que su papá no lo hizo, y hará lo que sea para que su padre pruebe su inocencia”.

El creador de este programa es Antonio Campos, quien dirigió los primeros seis capítulos, mientras que los dos restantes estuvieron a cargo de Leigh Janiak. Los productores y guionistas son Campos y Maggie Cohn. Si te quedaste intrigadx con lo que contaron Patrick Schwarzenegger y Dane DeHaan, o ya conocías el caso, ve la serie La escalera en streaming a partir del 5 de mayo. Seguro sacas tus propias conclusiones.