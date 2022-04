Jimmy Savile fue muy importante para la TV británica. Tuvo cariño y respeto. Pero detrás de cámaras se estaba gestando una historia de terror.





El perfil del DJ y conductor Jimmy Savile coincide con el de numerosos predadores sexuales de alto nivel; alguien con mucho poder e influencia, oculto bajo una máscara de excentricidad y carisma.

Valiéndose del poder de su dinero —que usaba para realizar obras de caridad—; acallaba rumores sobre su verdadera personalidad y sus abusos; que según investigaciones cuentan hasta 500 víctimas e incluyen agresiones sexuales a 57 niñas y mujeres, así como a 15 niños. Cuyas edades estaban entre los cinco y diez años.

Ahora, en el documental de Netflix; “Jimmy Savile, una historia de horror británico”, podemos conocer a detalle sus crímenes, que solo salieron a la luz tras su muerte en 2011. Sin embargo, reportes revelan que al igual que con personajes como Jeffrey Epstein o Harvey Weinstein, era un secreto sabidos por muchxs. Incluida la cadena en la que Savile alcanzó la fama: la British Broadcasting Corporation, mejor conocida como BBC.

En el tráiler podemos ver distintos testimonios de personas abusadas, con imágenes de Savile conviviendo con personajes poderosos e influyentes; como los Beatles, el Príncipe Carlos, la princesa Diana y Margaret Thatcher. De quien era amigo y simpatizante.

Una historia de terror de la vida real

Todo ello se mezcla con imágenes escalofriantes, como cuando el conductor se ofende por un dibujo infantil en el que se le ve retratado como un monstruo. Savile mira el dibujo y exclama: “¿Se supone que ese soy yo?, “¿Qué te he hecho yo para que me dibujes así?”, lo cual una vez que conocemos los abusos que cuidadosamente ocultaba, toma otras dimensiones. Igual que frases como: “cuando nadie ve, ayudó a las muchachas” o “creo que no se están dando cuenta de algo.”

Jimmy Savile y su historia de terror se suman a la larga lista de documentales del género True Crime que se han vuelto sumamente populares en la plataforma. En lo que llega su estreno —el próximo miércoles— el tráiler nos da un adelanto bastante perturbador de un agresor sexual que se escondía en la fama y a plena luz del día.

