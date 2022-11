El actor mexicano Héctor Bonilla falleció este 25 de noviembre a los 83 años, luego de una larga lucha contra el cáncer de riñón.

El actor mexicano Héctor Bonilla falleció este 25 de noviembre a los 83 años, luego de una larga lucha contra el cáncer de riñón.

La noticia fue confirmada por Fernando Bonilla, hijo del primer actor Héctor Bonilla, esta tarde. En una carta que difundió en sus redes sociales a nombre de su familia, escribió:

¿Qué pasó con los actores de Rojo amanecer?

“Por medio de la presente informamos que hoy, 25 de noviembre de 2022, después de cuatro años de lucha contra el cáncer, murió nuestro amado esposo, padre, abuelo, compañero y ejemplo de vida: Héctor Bonilla.”

En la misma misiva, contó que el actor de películas como Rojo Amanecer falleció “en su casa, en paz, sin dolor, rodeado por su círculo más íntimo, que lo acompañó hasta el final”. Y agregó que “a pesar de la infinita tristeza que nos embarga, estamos tranquilos de despedir a un hombre que se fue sin deberle nada a nadie, que vivió intensa y plenamente, que predicó con el ejemplo y sembró amor y alegría por cada camino que recorrió”.

Para terminar, compartió el epitafio que Héctor Bonilla escribió desde hace algunos años: “Se acabó la función, No estén chingando. El que me vio, me vio. No queda nada”. Así mismo, Fernando Bonilla compartió “Testamento”, la despedida que su padre hizo en 2004, una carta a sus hijos a la que le puso música en 2020.

Héctor Bonilla, un actor de gran carrera

Héctor Hermilo Bonilla Rebentun, su nombre completo, nació el 14 de marzo de 1939 en Tetela de Ocampo, Puebla. Estudió en la Escuela Nacional de Teatro del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), y se desempeñó como actor, productor, director y músico.

Hizo su debut en cine en 1962, en la película Jóvenes y Bellas. Mientras que en televisión apareció por primera vez en 1967, en la telenovela La casa de las fieras. Pero el papel que le dio fama mundial fue el de Humberto en la cinta Rojo Amanecer, de 1989, sobre la matanza de Tlatelolco en el 68.

También se le vio en la pantalla grande en historias como El bulto, Patsy, mi amor, Mónica y el profesor, Luces de la noche, entre otras. Y en otras telenovelas muy populares como Rosa salvaje, La gloria y el infierno, La pasión de Isabela y Mirada de mujer, el regreso.

En teatro también tuvo una activa participación en puestas como ¡Vivan los muertos! y Almacenados. Mientras que en el área de doblaje prestó su voz en Ratatouille, Coco y Ana y Bruno, entre otras cintas.

A Héctor Bonilla le sobreviven su esposa, la también actriz Sofía Álvarez, y sus hijos Fernando, Leonor y Sergio. Descanse en paz.