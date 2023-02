Guillermo del Toro se llevó a casa el premio BAFTA por Mejor Película Animada por Pinocho, convirtiéndose en el favorito del Oscar.

¡Lo hace de nuevo! El director, guionista y productor mexicano, Guillermo del Toro, se lleva el premio BAFTA a Mejor Película Animada por Pinocho.

Pinocho se consolida como la gran favorita para llevarse un premio Oscar el próximo 12 de marzo, después de ganar un Globo de Oro y un Critics Choice Award. Ahora, el BAFTA es la cereza del pastel en una terna que competía contra Marcel the shell with shoes on, Gato con Botas 2 y Red.

También te puede interesar: Proyectan películas de Guillermo del Toro

Al recibir el premio, Guillermo del Toro ha dicho: ‘“Me gustaría agregar que le agradezco mucho a los Bafta permitirnos estar aquí, porque la animación no es algo para niños. Es un medio de arte, para todos. Debe estar en esta conversación”.

Guillermo del Toro se convierte en el gran favorito de los premios Oscar por Pinocho.

No es la primera vez que Guillermo del Toro se lleva un BAFTA. En 2017, recibió el galardón por su obra: La forma del agua, y en 2006 lo hizo por El laberinto del fauno.

Recordemos que Pinocho cuenta con las voces de Ewan McGregor, Finn Wolfhard y Cate Blanchett, y en los BAFTA también estuvo nominada en la categoría Mejor Banda Sonora, pero el galardón lo alzó All Quiet on the Western Front. Del mismo modo, el filme del cineasta tapatío competió por Mejor Diseño de Producción, premio otorgado a Babylon. Lo que no deja atrás que Del Toro sea el director más laureado en la historia del cine mexicano.

Hasta la fecha, ¿qué premios ha recibido Guillermo del Toro por Pinocho?