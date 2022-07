¡De aquí va a salir nuestro próximo Oscar! Pon en tu agenda las fechas del Festival Internacional de Cine Para Niños, se va a poner de lujo

Muchos festivales de cine no toman en cuenta a la niñez a la hora de seleccionar y programar películas, sin embargo; esto no ocurre en el Festival Internacional de Cine para Niños (…y no tan niños) que organiza La Matatena, Asociación de Cine para Niñas y Niños, A.C. la cual ya preparara su edición 27.

Esta se realizará del 7 al 14 de agosto de manera presencial, en diferentes salas cinematográficas en la CDMX; el festival se inaugurará en la Cineteca Nacional.

La Matatena forma parte del CIFEJ (Centre International du Film pour l’Enfance et la Jeunesse). Organización no Gubernamental internacional dedicada al cine para la niñez y los adolescentes, cuenta con 150 miembros de diversos países. Desde 1995, se ha convertido en una opción cinematográfica para los más peques en las vacaciones de verano. Los filmes seleccionados no se exhiben fácilmente en México, por lo que el festival realiza un doblaje en cada sala, para que lxs niñxs tengan la oportunidad de conocer películas que –de otra forma– no sería posible que vieran.

Como cada año, el festival busca exhibir cine para niñas y niños de otras regiones del mundo; para así fomentar entre el público infantil el gusto por el cine y darles la oportunidad de conocer costumbres y formas de vida de infancias de otras latitudes.

Desde sus inicios, el compromiso ha sido el mismo: ofrecer una opción cinematográfica a la niñez, fomentar una cultura cinematográfica desde la primera infancia para habituarse al cine de calidad.

Edición 2022

Festival Internacional de Cine Para Niños

Para esta edición habrá cinco categorías; Largometraje, Cortometraje de Animación, de Ficción, Documentales y cortos realizados por niñas y niños. El jurado será infantil y otorgará un premio; también una mención honorífica en cada una de las categorías en competencia, durante la clausura del festival.

La cartelera y actividades adicionales e invitadxs especiales serán reveladas próximamente.

