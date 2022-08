Tuvimos la oportunidad de platicar con Tatiana Maslany, protagonista de 'She-Hulk' y con Jessica Gao, escritora de la serie.

Fans del MCU, agárrense. Al fin llegó Jennifer Walter —también conocida como She-Hulk—, la antítesis de la narrativa tradicional de los superhéroes, quién además de proteger al mundo sortea la complicada vida de una mujer en sus treintas.

El multiverso ha estallado y la vieja escuela de superhéroes ha dado paso a nuevos personajes mucho más reales, como la fabulosa Jennifer Walters, mejor conocida como She-Hulk. ¿Qué tiene de especial? Bueno, esta increíble abogada de color verde es la antítesis del mundo super, ya que muestra el lado más humano y además busca representar a las mujeres. Para lograrlo, su producción fue liderada por talentosas escritoras y actrices cansadas de las narrativas masculinas sobre lo ‘femenino’.

Antes de que peguen el grito en el cielo, no se trata de una chick flick y, sí, es una serie para todo el público, solo que las morras fans de Marvel también son representadas fielmente. ¿Creían que sólo los hombres leían cómics? Pues no, mi cielas. She-Hulk, interpretada por Tatiana Maslany —estrella de Orphan Black— y escrita por Jessica Gao —de la serie Silicon Valley y creadora del episodio “Pickle Rick”—, es la nueva serie del MCU que tienes que ver. En Chilango platicamos con ella para conocer sobre esta divertida serie disponible el 17 de agosto en Diney+.

¿De qué va She-Hulk: Defensora de héroes?

En esta serie conoceremos a Jennifer Walters, prima de Bruce Banner —Mark Ruffalo, my love— y una abogada que lidia con los problemas de una mujer promedio, ¡hasta con los onvres! Repentinamente debe convertirse en un monstruo verde para proteger la ciudad ya que la ley no es suficiente. Pero, ¿sobrevivir a los treintas no es suficiente? ¿De verdad hay que añadir un peso más a la lista? ¡Ush!

Pese a su importancia dentro del MCU, el caos del multiverso es lo que finalmente ha sacado a la luz su historia, nos platica Tatiana Maslany.

“Fue muy interesante regresar a los cómics y ver cómo este personaje ha estado ahí por muchos años pero hasta ahora se le ha permitido salir y destacar”.

A través de los 9 episodios, Jennifer tendrá algunas interacciones con Hulk, Abomination, Titania y Benedict Wong, para que se den una idea hacia dónde va la trama.

Jessica Gao nos confiesa que la serie fue creada de forma similar a Wanda & Vision, tomando diferentes arcos del cómic para mantenerlo emocionante ya que la televisión no funciona al igual que los tirajes impresos: “Lo que tratamos es seguir los cómics y ver qué queríamos de cada uno. La serie no está totalmente basada en un sólo arco de She Hulk, sino que tomamos lo que más nos gustaba de cada uno, una situación de aquí, un amigo de allá, un enemigo de otro… es un poco de todo”.

Marvel fue bastante flexible al momento de direccionar la serie, añade.

“Desde el inicio tuve mucha libertad para elegir hacia dónde iba el personaje y lo que quería plasmar aunque había restricciones. En Marvel tienes que trabajar dentro de estas y aceptar que aunque haya libertad, en cualquier momento vas a llegar a un borde”.

Esto no impidió que She Hulk: Defensora de Héroes fuera una historia disruptiva y con una importante representación femenina nunca antes vista en el MCU.

She-Hulk: Una superheroína diferente

Esta no es una típica historia donde el personaje principal abandona su vida humana para abrazar sus poderes, nos platica Tatiana Maslany:

“Esperen lo inesperado. Cuando vi el piloto estaba muy emocionada de lo inusual que era. No se parece a ninguna historia de superhéroes que haya visto antes y creo que la gente se va a dar cuenta de esto. Me siento muy identificada con mi personaje, Jen simplemente está tratando de agarrarle la onda a la vida, justo como yo”.

La encargada de romper con tradicional narrativa es Jessica Gao, quien antes de escribir se preguntó cómo sería repentinamente tener la responsabilidad de un poder de otro universo, cuando apenas puede con su vida:

“Cuando comencé a pensar en el show pensaba que She-Hulk era como yo: una mujer trabajadora, en sus treintas, con una vida amorosa… de repente tiene súper poderes que no pidió. Si me pasara a mí estaría muy molesta porque la verdad estoy muy cansada como para lidiar con una cosa más. Ya es bastante difícil existir como una mujer, como una trabajadora, como alguien que tiene que lidiar con hombres, no puedo añadir a la lista ser una superheroína. No gracias”.

Bien lo diría el tío Ben: “Un gran poder conlleva una gran responsabilidad” y Tatiana concuerda que sería abrumador convertirse en She-Hulk.

“Por ejemplo, si un día despertara y pudiera teletransportarme sería muy conveniente y genial. Pero transformarme en un monstruo verde violento… incontrolable. La Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos desencadenaría mi enojo siempre”, se ríe irónicamente recordando la reciente prohibición del aborto, “Además de eso, muchas cuestiones pequeñas me explotarían, sería muy difícil para mí controlarlo”.

¡Ya era hora de incorporar a las mujeres!

Claro que los superhéroes van a representar historias de hombres promedio y con pocas habilidades sociales que repentinamente dan un giro para hacerlos increíbles: son escritas por hombres. Pese a quien le pese. She-Hulk abrió las puertas para historias de superheroínas narradas, producidas y pensadas por mujeres dentro del MCU —y esperemos en otras plataformas e historias—. Al mismo tiempo es chocante que esto siga siendo algo innovador, ¿no?

“Me parece asombroso, por el otro lado apesta que en 2022 tengamos que hablar acerca de esto como algo nuevo. Debería ser totalmente normal que en cualquier espacio, en este caso en la producción, hubiera una misma cantidad de mujeres”, asegura Jessica orgullosa de su increíble equipo.

“Con mujeres detrás, obviamente habrá momentos donde las fans dirán: ‘¡Sí soy!’, me pasó todo el tiempo”, agrega Tatiana recordando una anécdota: “puedes llegar a contarle a tu mamá que salvaste al mundo y aún así te va a preguntar cuándo le vas a dar un nieto”.

No sólo se trata de poner a una mujer en la pantalla, como menciona Jessica, debemos estar involucradas en toda la producción, sino la representación no se logra:

“No somos un monolito: una sola mujer no representa cómo somos, mucho menos podría hacerlo a todo un género. Haber tenido tantas mujeres trabajando en este proyecto es genial porque cada una lo enriqueció con su propia perspectiva, vivencias y punto de vista. Creo que eso hace las cosas más completas, puedes ver un poco de cada una de estas personas, quienes son, así no hay una sola voz autoritaria dictando las cosas”.

¿Ves? She-Hulk: Defensora de héroes es la serie que vino a revolucionar el universo Marvel y hacer parte del MCU a todas las mujeres. No le pierdas la pista, estará disponible a partir del 17 de agosto en Disney+.

