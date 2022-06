Este verano llegará Freedom Uncut, el documental de George Michael contado por él mismo y con cosas que quizá no sepas sobre él.

George Michael, una de las máximas estrellas de la música británica, tendrá un documental titulado Freedom Uncut en cines de todo el mundo. Este material que promete material nuevo para sus fans se estrenará a casi seis años de su partida y tres días antes del que hubiera sido su cumpleaños número 59.

Freedom Uncut traerá de vuelta a la pantalla a George Michael

¿De qué va Freedom Uncut de George Michael?

Para comenzar hay que decir que en 2017 se estrenó George Michael Freedom. Sin embargo, en el nuevo material audiovisual que llegará a la pantalla grande este verano el público podrá tener un gran vistazo a la vida del cantante que definió buena parte de la música en los 80 y 90.

Verano de conciertos en la CDMX, checa los que habrá en junio

Freedom Uncut, documental de George Michael, está narrado por el propio artista y co-dirigido por él y su amigo David Austin. Este último lo describe así vía un comunicado: “Es el trabajo final de George. Narrado por el propio George, ofrece la historia completa”.

Así pies, se verá más sobre su vida privada, su familia, romances, un momento muy doloroso cuando muere su primer gran amor, Anselmo Feleppa. Material inédito de la grabación del ya clásico disco Listen Without Prejudice Vol. 1 de 1990, así como el impacto que tuvo en la escena musical y hasta visual con sus videos. También está la batalla legal que tuvo con su sello disquero.

Este documental también incluye entrevistas con muchos colegas del cantante y famosos como: Elton John, Liam Gallagher, Nile Rodgers, Mary J. Blige, Stevie Wonder, Tony Bennett, James Corden, Mark Ronson, Ricky Gervais, el diseñador Jean Paul Gaultier. Además de las top models del video legendario “Freedom! ‘90”, Cindy Crawford, Linda Evangelista, Naomi Campbell, Christy Turlington y Tatjana Patitz.

¿Cuándo y dónde ver el documental?

Freedom Uncut de George Michael, llegará a los cines de todo el mundo el próximo miércoles 22 de junio. Se puede consultar la lista de países y salas en la página https://www.georgemichaelfreedomuncut.com/ En México las proyecciones serán en Cinépolis, checa en su página las salas y horarios disponibles, pues ya está la preventa de boletos.

George Michael formó el dueto Wham! con Andrew Ridgeley en 1981. Juntos lanzaron dos álbumes de los que se extraen los clásicos “Wake me up before you go-go”, “Careless whisper” (cantada sólo por él) y “Last Christmas”.

Posteriormente se lanzó como solista en 1987 con el disco Faith, y se convirtió en una figura importante del pop de aquella época. Dejó cinco álbumes de estudio con los que alcanzó el estatus de leyenda, de los que destacan joyas de canciones como “I want your sex”, “Father figure”, “Kissing a fool”, “Praying for time”, y la mencionada “Freedom! ‘90”, entre muchas otras. Además de celebradas colaboraciones como “Don’t let the sun go down on me” con Elton John.