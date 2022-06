Es hora de preguntarnos: ¿Cuál de los dinosaurios es el mejor y más popular en la saga de películas de Jurassic Park?

De todos los dinosaurios que han aparecido en la saga de películas de Jurassic Park… ¿cuál es tu favorito?

Jurassic World: Dominion, cinta que concluirá la nueva trilogía de una de las sagas cinematográficas más exitosas en la historia, está a punto de llegar a las salas de cine, por lo que la fiebre por los dinosaurios una vez más inundará nuestras vidas, como fuera allá en 1993, por culpa de Steven Spielberg, luego de llevar a la pantalla grande la adaptación de la novela creada por el escritor estadounidense, Michael Crichton.

Y sí, la verdad es que los dinosaurios son las verdaderas estrellas de las ahora seis cintas con las que cuenta la franquicia de Jurassic Park. Aunque no podemos ignorar el regreso de Laura Dern, Jeff Goldblum y Sam Neill, protagonistas de la primera entrega, quienes se unirán a Isabella Sermon, Bryce Dallas Howard y Chris Pratt, bajo la dirección de Colin Trevorrow, en un cierre que ha creado muchas expectativas para los fanáticos y muchos cinéfilos.

via GIPHY

Como ya mencionamos, el plato fuerte de estas películas está en aquellas especies que poblaron la Tierra hace millones de años y, aunque hay algunas diferencias entre sus versiones cinematográficas y las reales, gracias a las técnicas digitales de efectos especiales y animatrónicos, ahora muchos de estos seres son bastante conocidos por la Cultura Pop.

Como sabemos que te has preguntado con cuál dinosaurio sería mejor encontrarse afuera de tu casa o en alguna avenida de la Ciudad de México, como se ha visto en la trilogía de Jurassic World, nos dimos a la tarea de hacer un breve recuento de estos seres que en toda la saga, han robado la cámara en más de una ocasión, o por algún acontecimiento que ha llevado el mito de Jurassic Park al estatus de culto.

Te puede interesar: Los dinosaurios llegan a la CDMX con la nueva experiencia Jurassic Immersion 🦖

¿Cuál de los dinosaurios es el mejor y más popular en la saga de Jurassic Park?

Triceratops

Uno de los más conocidos y fáciles de identificar. La primera vez que vimos a esta especie fue en Jurassic Park, cuando una hembra se encontraba enferma por haber comido algunas plantas tóxicas en la Isla Nublar. Cabe mencionar que este fue el “primer encuentro cercano” que experimentaron Ellie Sattler y Alan Grant, así como el resto de visitantes al parque.

La manera en la que confirmaron que consumía las plantas tóxicas es asquerosa y épica.

Mosasaurus

El verdadero terror acuático en el universo de Jurassic Park fue visto por primera vez en Jurassic World, en 2015. Su popularidad no sólo se limita a que es uno de los reptiles referentes de la nueva trilogía, sino que fue quien ayudó en la pelea contra la mortífera Indominus Rex. No quisiéramos ir a nadar y que esté cerca de la playa.

Checa también: 8 datos sobre los dinosaurios en México

Dilophosaurus

Uno de los extintos protagonistas de la película de Spielberg que gran parte del fandome espera a ver su regreso en Dominion. Aunque su adaptación cinematográfica es más pequeña que lo que indican los fósiles encontrados, a muchos sorprendió cuando, de verse inofensivo, extendió su corona para cegar y de paso, frustrar los planes de Dennis Nedry (Wayne Knight), quien había robado los embriones de otras especies para sacarlos de la Isla Nublar.

Spinosaurus

El principal antagonista de Jurassic Park III, quien de paso derrotó a un Tyrannosaurus Rex en un encuentro garra a garra en la Isla Sorna, aterrorizó a Alan Grant y a Amada y Paul Kirby (Téa Leoni y William H. Macy), quienes engañaron al paleontólogo para ir a buscar a su hijo, Eric. Cada que sonaba ese ringtone del celular que se comió era el preámbulo de serios problemas.

Brachiosaurus

Oficialmente el primer dinosaurio que vimos en todo su esplendor en toda la saga de Jurassic Park, la secuencia en la que aparece frente a John Hammond, Ellie Sattler, Alan Grant e Ian Malcolm, ha sido catalogada como una de las más hermosas en el cine. Todos lloramos cuando en Fallen Kingdom, un ejemplar de esta especie muere cuando el volcán de la Isla Nublar hace erupción y “no alcanza a llegar” al puerto para salvarse.

El director de esta cinta, Juan Antonio García Bayona, señaló que este es el mismo de la épica escena.

Pteranodon

El terror de los cielos, si bien se han dejado ver otras aves prehistóricas, el Pteranodon es por esencia el que ha aparecido en la pantalla desde The Lost World: Jurassic Park, Jurassic Park III, así como en la trilogía de Jurassic World.

Mira acá: ¡Puro mamut! Estos lugares albergan impresionantes fósiles encontrados en CDMX

Indominus Rex

Es el primer dinosaurio creado y modificado con genes de otras especies por el doctor Henry Wu, que nos impactó en el regreso de la franquicia con Jurassic World. Además de ser muy inteligente y hasta camuflarse con su entorno, su base genómica está compuesta por ADN de Tyrannosaurus Rex, Velociraptor, Carnotaurus, Giganotosaurus, Majungasaurus y Rugops primus. El objetivo era atraer a más visitantes al parque y todo salió mal a raíz de su escape, algo que “casi no sucede” en la saga.

Indoraptor

El segundo dinosaurio modificado por el doctor Henry Wu, esta vez con el objetivo de comercializarlo como “una especie de arma”, por lo que decidió combinar el material genético de la Indominus Rex con el del Velociraptor. Este hibrido le causó muchos problemas a Claire Dearing y a Owen Grady en la mansión de Benjamin Lockwood.

Velociraptor y Blue

El velociraptor es sin duda uno de los dinosaurios más famosos en la Cultura Pop, esto gracias a su aparición en las cintas, donde a pesar de que es bastante distinto a su versión real, su inteligencia y peligrosidad lo han llevado a un nivel protagónico más íntimo con la aparición de Blue en la nueva trilogía.

Esta especie aparece en todos los largometrajes, así como Blue es sin duda una de las criaturas consentidas por los seguidores de Jurassic Park.

Tyrannosaurus Rex

Porque no hay otra especie más famosa que la del Tyrannosaurus Rex, técnicamente no es una película de la saga de Jurassic Park si no aparece, aunque sea por algunos minutos. Sus entradas épicas nos han aterrorizado, impactado y hasta gritar de emoción.

Se podría decir que, por su popularidad y jerarquía, su papel en las cintas es como la de una especie de antihéroe. Además, es el rey de los dinosaurios.

¿Cuál de estos dinosaurios de la saga de Jurassic Park es tu favorito? Antes de que te vayas, échale un ojito a: ¿Hubo dinosaurios en la CDMX?: huellas, tipos y fósiles.