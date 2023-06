'Imagínate en la CDMX un Spider-Man chilango, estaría genial', nos dice emocionado Cruz Contreras, animador de A través del Spider-Verso.

Cruz Contreras, animador mexicano, habló con Chilango sobre su trabajo en la cinta Spider-Man: a través del Spider-Verso, entérate antes de verla en cines.

Ahora que vayas al cine a ver Spider-Man: a través del Spider-Verso, sabrás que tiene talento mexicano detrás, como el de Cruz Contreras. El animador mexicano está haciéndose de un nombre en Hollywood y conversamos con él previo al estreno de esta película animada.

¿Quién es Cruz Contreras?

De niño, él y su madre se refugiaban del calor de Iguala, Guerrero en el cine. No importaba la película que proyectaran, la veían. Eso despertó su amor por el cine, industria en la que ahora trabaja.

Si ya viste películas animadas como Más allá de la Luna, Hotel Transylvania 4 y Monstruo de mar, habrás visto el trabajo de Cruz Contreras. Y hasta nominaciones al Óscar han tenido. Pero también puede apreciarse su talento en Spider-Man: un nuevo universo (2018) y ahora en su secuela: A través del Spider-Verso.

Esto lo tiene muy feliz, pues es fan del superhéroe de Marvel. “Yo crecí con las películas, ¿sabes?, y de repente de la nada cito las películas en mi vida diaria. Creo que tienen mensajes muy poderosos, podrías hacer todo un discurso motivacional utilizando estas frases”, dice en entrevista con Chilango.

Su regreso a Spider-Man, con toque mexa

Estar de vuelta para colaborar en la segunda aventura de Miles Morales/Spider-Man en la pantalla grande es motivo de orgullo y alegría para Cruz Contreras.

“Los personajes son parte de mi familia, suena bien cursi, pero los ves todos los días. Trabajas con ellos todos los días, son tus compañeros de oficina, los ves crecer sobre todo ahora”, sostiene el animador.

“Te voy a ser honesto, cuando (es) mi último día de película y cierro el personaje se siente feo. Dices ‘¿qué tal si ya no voy a volver a ver a este personaje otra vez?’, y me encariñé. Ahorita abro la escena el primer día de trabajo y veo a Miles otra vez, veo a Gwen, y digo ‘mira qué bonito saber que nos volvemos a encontrar’. Es como ver un viejo amigo”, confiesa Cruz Conteras.

En esta ocasión, su chamba tuvo que ver con aspectos de Gwen Stacy: el gorrito, la personalidad que tiene su ropa, y hasta el cabello. “Va a sonar raro, pero es de los mejores cabellos en los que he trabajado en mi carrera”, dice con modestia.

También trabajó en el movimiento del cabello de Miguel O’Hara/Spider-Man 2099, personaje que le emociona pues “vamos a tener un mitad mexicano por primera vez en pantalla”. Además le dio otra satisfacción: “Fue algo muy bonito saber que hay secuencias en las que se ve mi trabajo completo”.

Otros personajes en los que trabajó fueron Jessica Drew, Spider-Punk, Spider-Man India, y hasta el mero Spider-Man.

Sacando el ingenio mexicano en Hollywood

Llegar a eso no fue fácil, Cruz tuvo que chambear duro y demostrar su talento y creatividad. Aunque, claro, no se olvidó de sacar el ingenio mexicano.

“Todo el tiempo. Somos muy creativos, y algo que marca mucho la diferencia en nosotros es que sabemos resolver problemas muy rápido y nada nos limita, nunca decimos que no. Yo soy de esas personas, y después investigo cómo lo hago”, revela el animador.

Esto le fue muy útil a la hora de trabajar en Spider-Man animado, pues “es un proyecto tan revolucionario”. Tanto, que a pesar de sus habilidades se asombraba con lo que tenían que hacer en cuestión de animación. “Hubo muchísimos retos en el Spider-Verso que creo se solucionaron muy bien”, afirma.

Parte del resultado puedes verlo en el trailer:

Cruz Contreras aún no se la cree

Ahora que Spider-Man: a través del Spider-Verso está por llegar a cines de todo el mundo, Contreras sigue sin creer que es parte del proyecto.

“Es muy loco, o sea, pensar que vengo de una ciudad no tan grande. Siempre lo digo, yo tenía todos los ‘no’s’, todos los ‘no vas a poder’, pero nunca los escuché. Al igual que Miles, siempre me aventé a dar saltos de fe a ver si caía bien parado, y dio la casualidad que sí”

“He trabajado muy duro, ¿sabes?, como no tienes idea. Siento que eso me ha permitido aprovechar las oportunidades que se me han presentado, porque no han sido muchas, han sido ventanitas y he sabido agarrarme a través de trabajo bien duro”, asegura el animador de 33 años de edad.

Un consejo para sus compatriotas

Sus pasos no han pasado desapercibidos para jóvenes compatriotas que sueñan con llegar a donde está él. Así que este es su mensaje, comenzando por una frase icónica de Spider-Man que le han dicho y él pasa a otros: “con un gran poder viene una gran responsabilidad”.

“Fíjate que me gusta mucho lo que hago y de verdad le echo muchas ganas. No sabía que era, hasta que alguien me lo dijo: ‘tú eres un referente ahorita para la gente que estudia animación’. Entonces quiero tratar de hacerlo lo mejor posible para que la gente tenga a alguien que valga la pena. Que digan ‘ah, lo está haciendo bien y hay que tratar de hacer lo mismo”.

“Y tratar de crear un camino, de contarles cómo fue mi historia para que no la imiten porque está llena de saltos de fe y cosas que posiblemente no te lleven a ningún lado. Pero la idea es arriesgarse a hacer las cosas, que se aventuren a hacer este tipo de cosas porque no hay nada que te pueda detener”, asegura.

A su vez, él no busca emular los pasos de mexicanos ya consagrados como Del Toro, Iñárritu, Cuarón y Lubezki. “Si se da, pues qué bien”, dice con sinceridad. Más bien se enfoca en seguir chambeando y ver el resultado en pantalla, mientras se emociona y comprueba: “sí pude”. Y aunque de momento no revela cómo, sueña con un Spidey mexicano, “imagínate en la Ciudad de México un Spider-Man chilango, estaría genial”.

Por lo pronto, este 1 de junio Cruz Contreras verá emocionado cómo millones de personas en México y todo el mundo, acuden a ver Spider-Man: a través del Spider-Verso. Será un momento especial, la culminación de otra misión cumplida.

“Ya tiene tiempo que no veo un proyecto mío en el cine después de la pandemia, entonces creo que voy a estar llorando (en el cine). Saber que formé parte de esta película tan bonita. Fue un proyecto que cambió mi vida, y ahorita Across the Spider-Verse todavía más”, concluye emocionado.