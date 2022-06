Disfruta de la décima edición de DOQUMENTA, festival que mezcla el cine, la literatura, el arte sonoro, el periodismo y las artes visuales.

El Festival DOQUMENTA celebrará su décima edición a partir del 4 de agosto de 2022. En esta ocasión lo hará con un formato híbrido, contando con actividades tanto en su sede principal, Querétaro, como a través de la plataforma digital FilminLatino, perteneciente al Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE).

En el marco de dicho festejo, este evento se transforma en DOQUMENTA Festival Internacional de Cine y Narrativas de No Ficción, buscando así diversificar sus formatos y llevar el cine documental de forma gratuita a más rincones del país.

Checa también: Historias Que Contar: Un documental de Los Tigres del Norte

¿Qué esperar del festival ‘DOQUMENTA’?

Durante diez días se presentarán más de 90 documentales nacionales e internacionales. Además, se realizarán conversatorios que darán pie al debate y la reflexión sobre las cintas expuestas.

La programación estará seccionada en las siguientes seis temáticas: FEM (films con perspectiva de género, dirigidos por mujeres); LGBTIQ+ (diversidades sexuales y sus manifestaciones); Hábitat (entornos y convivencia); Pueblos originarios (historias que honren su cultura viviente); ChiquiDoqu (dirigidos a las infancias); y Realidad Virtual (proyectos inmersivos).

Asimismo, a esta programación también se agrega el Programa Chimal. Este comprende documentales que invitan al diálogo sobre el contexto actual nacional entre la población queretana.

Te puede interesar: Las endemoniadas de Querétaro: leyendas de exorcismos en CDMX

Y, por si fuera poco, Perú será el primer país invitado de este evento. El país sudamericano estará representado por DOCUPERÚ, organización que promueve el cine documental como una herramienta no solo de expresión, sino también como un medio para el empoderamiento y la democratización de la comunicación.

Para lxs cineastas, hay más sorpresas…

Si el cine es lo tuyo, no dudes en escaparte a Querétaro. Y es que durante el festival también podrás para participar en ¡Luces, Querétaro, Acción!, el concurso de pitch en donde ideal para presentar tus proyectos de cortometraje de ficción y no ficción con la finalidad de obtener recursos para su realización.

Además, el Festival DOQMENTA contará con un evento de networking en el que podrás compartir y aprender de invitadxs especiales como María Novaro, directora del IMCINE.

Con la iniciativa de proponer nuevas formas de concebir las narrativas de no ficción, esta nueva edición de DOQUMENTA busca no solo diversificar y ampliar la oferta para el público. Además, intenta acercar a la audiencia con las distintas realidades que le rodean, y la capital chilanga no será la excepción.

Echa un ojo a : ¡Ufffa! La Filmoteca UNAM anuncia ciclo de cine ‘El mundo de David Lynch’

¡No te pierdas este festival y deja salir al cinéfilo que hay en ti!

Cuándo: Del 4 al 14 de agosto.

Dónde: A través de la plataforma digital FilminLatino.

Horarios: Conoce la programación en su sitio web.

Costo: Acceso gratuito.