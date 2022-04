Checa estos cinco momentos menstruales en cine y TV que han logrado representar este proceso femenino en la cultura pop. ¿Los conocías?

Mientras lees esto 800 millones de mujeres y niñas en el mundo están menstruando. Este proceso natural le ocurre a la mitad de la población mundial. Pese a ello es vista como motivo de vergüenza, asco y algo que no debe notarse…jamás. No solo hay que evitar mostrar síntomas, sino cualquier mancha, ya sea en el baño o en la ropa, uff. A pesar de eso y aunque son pocos, juntamos cinco momentos menstruales que han llegado a ser una referencia en la cultura pop.

Es 2022 y creencias como que una mujer menstruando puede marchitar flores, vegetales, arruinar producciones de mezcal, sabores de platillos, pasteles y demás siguen vigentes. Sin embargo, poco a poco, la relación con el ciclo menstrual comienza a reescribirse; el intento más reciente ha sido la película Red (Disney 2022), la cual ha retratado con humor e información este proceso.

No obstante, antes de ella han habido momentos en que –para bien y para mal– series, pelis y campañas publicitarias han abordado el tema con resultados interesantes, checa la lista.

1. Historia de la menstruación-Disney

Material revolucionario para la época (1946), en él se menciona por primera vez la palabra “vagina” y se acompaña de diagramas que explican el ciclo menstrual de forma detallada . Enfatiza que “no hay nada extraño o misterioso en la menstruación”, por lo que muestra a las mujeres echándose un bañito, haciendo deporte y en una cita.

Lo no tan chido es que al ofrecer tips de bienestar van más encaminados a que no se note y que no dejes de sonreír, a pesar de que te caiga uno de esos cólicos que nos recuerdan al chestburster de Alien.

Por cierto, pese a que ya estaba presente la magia del color, el flujo menstrual aparecía blanco o se indicaba en forma de flechas (!)

2. Planas en vez de información-Perfume de Violetas

Retrató como pocas cintas del cine mexicano la violencia que experimentan las adolescentes: abuso sexual, negligencia; la menstruación como algo asqueroso y una mancha, imperdonable; la escena en la que Jessica lleva manchada la falda muestra como recibe miradas, críticas y regaños.

Lejos de preguntarle cómo se encuentra, si tiene toallas o algún otro material de higiene menstrual a su alcance, o simplemente enviarla a limpiarse sin mayor problema; es castigada y la ponen a hacer planas con la frase: “cada 28 días debo prevenir mi menstruación”.

3. Sangre en la toalla- Blood Normal Campaign de Bodyform

A la sociedad y a los hombres les fascina la sangre siempre y cuando no sea menstrual. ¿Tarantino? Uff, sí mucha sangre y gore; ¿un comercial de productos de higiene menstrual? Ay no, qué asco. Hace tan solo cinco años se mostró por primera vez un anuncio en el que la toalla se mojaba con un líquido rojo, no con la blancura que mostraba Disney, ni con el famoso gel azul de los comerciales, sino con sangre. En el anuncio podemos ver el fluido menstrual escurriendo entre las piernas de una mujer, otra con el calzón manchado y a un hombre comprando un paquete. Su intención era provocar y abrir debate. Vaya que lo lograron.

4. Menstruación y escuela parte II

Ok, quizá ya nadie ve televisión y Como dice el dicho no es el mejor nombre para un programa. Pero, sorprende el abordaje, totalmente distinto al de Perfume de Violetas. En el capítulo,“La primera menstruación de Manuela”, la protagonista tiene su primer período; aunque sufre burlas por parte de sus compañerxs, también uno de ellos es quién la ayuda prestándole un suéter y la defiende del bullying.

Otro punto interesante es que la niña no tiene mamá, así que su papá debe informarse y hablarle claramente de ello. Asimismo, las autoridades escolares muestran comprensión en vez de humillarla y ponerla a hacer planas, lo cual nos da un poquito de esperanza.

5. A Sansa ya le bajó

https://youtu.be/f1hF0CbzGDY (Video disponible sólo en YT)

En Game Of Thrones había traiciones, dragones, combates y mucha sangre, incluso, menstrual. En la temporada dos, Sansa despierta asustada y confundida, mientras ve sangre entre sus piernas. Aunque es súper chafa y cursi cuando le dicen que está “floreciendo”, por lo menos le dan un poquito de información al respecto…como que tener la regla significa que ya puede “darle hijos” al maldito rey Joffrey, además, tendría que consumar el matrimonio pronto. Se los perdonamos por la época en la que está situada y porque Sansa nunca tiene que pasar por esa prueba, bueno, hasta acaba sobreviviendo a Joffrey de cuya muerte todo mundo se alegró.

