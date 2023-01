Bandita chilanga les traemos la cartelera de cine con todo lo que se va a estrenar durante la segunda quincena de enero.

Bandita chilanga les traemos la cartelera de cine con todo lo que se va a estrenar durante la segunda quincena de enero.

Si les encanta ir al cine, durante la segunda quincena de enero van a tener que planear varias idas porque hay muchos estrenos para diferentes gustos.

Cursos de cine que puedes tomar en la cineteca Nacional

Hay desde drama, terror y anime, hasta música.

Cartelera de cine de la segunda quincena enero?

19 de enero

Babylon

Esta cinta del director Damien Chazelle nos lleva a Los Ángeles en la década de 1920. Son los inicios de Hollywood, con decadencia, depravación, ambición, y el ascenso y caída de varios personajes.

Como es de suponerse, no todo el mundo sale bien librado. El elenco está encabezado por Brad Pitt, Margot Robbie y Diego Calva.

Emily

Aquí se presenta la historia gótica de la escritora británica Emily Brontë, que inspiró su novela hoy clásica Cumbres Borrascosas.

La vemos sufrir tras la muerte de su madre, y luchar en su entorno familiar pues quiere ser libre personal y artísticamente.

Pero también la vemos canalizar su creatividad para la escritura.

Además llegan a la pantalla grande: El niño y el tigre, Jack in the box 2: El despertar, y La cruzada.

20 de enero

5 centímetros por segundo

¿Que son fans del anime? Pues entre los estrenos de cine de la segunda quincena de enero está la nueva película de Makoto Shinkai.

Es la historia de Yoshimi y Kenji, que hacen amistad desde niños pero por los trabajos de sus padres se mudan constantemente.

Pero en tres etapas de sus vidas deberán definir sus sentimientos a pesar de la distancia.

Otros estrenos chidos de la cartelera de cine

26 de enero

Los Fabelman

Ligeramente basada en la infancia del director Steven Spielberg, su nueva cinta narra la historia del joven Sammy Fabelman quien sueña con ser cineasta.

Pero cuando descubre un terrible secreto familiar, explora cómo las películas pueden ser tan poderosas que le ayudarán a ver la verdad sobre la gente y él mismo.

TÁR

Cate Blanchett protagoniza este intenso drama sobre la vida de Lydia Tár.

Una de las mejores compositoras y directoras musicales, la primera en tener a su cargo la Filarmónica de Berlín.

Pero entre su trabajo, familia, su biografía y una grabación salen a la superficie secretos y lo corrosivo que puede ser el poder poniendo en peligro su privilegiada posición.

Winnie the Pooh: Miel y sangre

Si desde siempre les han gustado las historias de este osito, prepárense para ver un lado aterrador.

Y es que en esta cinta se plantea lo que pasaría tras una larga ausencia de Christopher Robin: se vuelven salvajes… y asesinos.

Juego perfecto

Russell Crowe interpreta a un millonario del sector tecnológico que organiza un juego de poker entre amigos.

Pero la noche se torna peligrosa cuando salen a la luz secretos del pasado y se avecina una venganza.

Y para ponerle más adrenalina, llegan unos ladrones que complican más todo.

Más estrenos de cine en la segunda quincena de enero: la película mexicana Infelices para siempre, Corsage la emperatriz rebelde.

Así como el anime That time I got reincarnated as a slime: El vínculo escarlata.

La música también tiene espacio en la cartelera de cine

27 de enero

Billie Eilish: Live at The O2 (Extended Cut)

La cantautora estadounidense estrenará un concierto en la pantalla grande por primera vez.

Se trata de Billie Eilish: Live at The O2 (Extended Cut), donde interpreta rolas de sus dos discos en su tour Happier than Ever.

Si se lanzan, será un buen adelanto de lo que verán cuando venga a México en marzo y abril.

27 y 28 de enero

Phantom

Si son fans de la obra El Fantasma de la Ópera, de Gaston Leroux, este es el musical coreano que llega por primera vez al cine.

Protagonizado por Cho Kyuhyun del grupo de Kpop Super Junior, y la soprano Sunhae Im, se grabó en alta definición en el Charlotte Theater de Seúl.

Dura casi tres horas, pero se van volando con las interpretaciones, vestuarios y escenografías.

La segunda quincena de enero también tiene estas proyecciones de cine

Cineteca Nacional

Si andan en busca de cine diferente, aquí se presenta una retrospectiva sobre Amos Gitai.

Por si no lo conoces, es un cineasta israelí con una prolífica carrera de más de cuatro décadas y más de 40 cintas de ficción y documentales.

En estas ha mostrado la historia de oriente y su tierra, y vivencias personales en temas como familia, hogar y exilio.

Entre los filmes que se proyectan están: Esther, Berlín Jerusalén, Yom yom, Devarim, Rabin: Los últimos días, Golem: El espíritu del exilio.

Además de: Kadosh, Kipur, La arena del crimen, Kedma, La tierra prometida, Algún día comprenderás, Tsili, entre muchas otras.

Incluso, algunas seguirán en cartelera los primeros días de febrero, consulta fechas y horarios en la página oficial.

Cine Tonalá

En este cine ubicado en la colonia Roma hay buen ambiente y películas tanto de la cartelera comercial como para quienes quieren algo más.

Por ejemplo, en la segunda quincena de enero puedes lanzarte a ver Bienvenidos a bordo, el drama de una azafata.

Además de Dioses de México, y la cinta argentina El suplente.

Pero si quieres algo con música, habrá función de In the court of The Crimson King el 24 y 31 de enero.

La historia sobre una de las bandas de rock progresivo más influyentes y clásicas de todos los tiempos, a medio siglo de su fundación.

Casa del Lago UNAM

En este recinto hay un ciclo dedicado al cineasta tapatío Guillermo del Toro. Así que si no te cansas de ver su películas o hay alguna que se te ha escapado, ahora es el momento. Checa la programación:

Sábado 21, 4:00 p.m.: Cronos

Domingo 22, 1:00 p.m.: El laberinto del fauno

Sábado 28, 4:00 p.m.: El espinazo del diablo

Domingo 29, 1:00 p.m.: Mimic

Además, en febrero proyectarán: Hellboy (sábado 11, 4.00 p.m.), Hellboy 2 (domingo 12, 1:00 p.m.).

También El orfanato (sábado 18, 4:00 p.m.), y La forma del agua (domingo 19, 1:00 p.m.).

Faro Aragón

Si andas por el rumbo de Aragón, puedes lanzarte a ver películas chidas. Para la segunda quincena de enero, habrá funciones de cine para adentrarse en la obra de Guillermo del Toro.

Pero también proyectarán historias animadas muy entretenidas para los más pequelos de la casa, y suspenso del bueno con el maestro Alfred Hitchcock.

Viernes 20, 12:00 p.m.: El gigante de hierro

Viernes 20, 5:00 p.m.: La forma del agua

Miércoles 25, 5:00 p.m.: Los pájaros

Viernes 27, 5:00 p.m.: La cumbre escarlata

Domingo 29, 12:00 p.m.: La gran aventura LEGO 2

Así que, ¿cuáles de todos estos estrenos de cine te vas a lanzar a ver durante la segunda quincena de enero?

También puedes leer: Lanzan ciclo de cine gratis de Guillermo del Toro en la UNAM