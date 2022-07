El actor Carlos Bonavides, famoso por interpretar al personaje de Huicho Domínguez, se encuentra hospitalizado.

El actor Carlos Bonavides alarmó a la comunidad artística tras darse a conocer la noticia de que fue hospitalizado de emergencia en la Ciudad de México debido a una bacteria que le provocó malestares.

¿Cuál es el estado de salud de Carlos Bonavides?

A pesar de que había llegado en muy mal estado al hospital, así como con deshidratación severa, el actor —famoso por interpretar al personaje de Huicho Domínguez de la telenovela El Premio Mayor—, compartió detalles de su estado de salud durante una entrevista.

Aunque en la plática expresó que ya se sentía mejor, lo cierto es que siguen haciendo estudios para determinar exactamente qué es lo que tiene, pues en una de sus evacuaciones sufrió sangrado.

Confía en su recuperación, pero adelanta su último deseo

Carlos Bonavides fue hospitalizado debido a que sus órganos habrían sido afectados por una bacteria, Por lo anterior, sus médicos están considerando la posibilidad de realizarle una operación. El actor tiene 81 años de edad.

“Espero en Dios que los análisis sean buenos… y lo que Dios quiera, si me tienen que operar que me operen; y si no, salir adelante como siempre (…) mientras tenga fuerzas, mi deseo más íntimo es morirme en el escenario“, dijo Carlos. Asimismo, añadió que después de esta situación que está afectando su salud será dado de alta y volverá a la actuación.

Carlos Bonavides es una estrella de televisión que tuvo gran auge en la década de los 80 por su incursión en las telenovelas mexicanas, siendo El Premio Mayor, Dos mujeres, un camino, Salud, dinero y amor y Mujeres engañadas, entre otras producciones, las que le dieron más éxito en su carrera.

El personaje con el que se ganó el cariño del público fue con el del millonario Huicho Domínguez. Sin embargo, también cuenta con otras interpretaciones a lo largo de su trayectoria artística. Actuó en teatro, cine y series de televisión. Su última aparición fue en la pantalla chica fue en Vencer el pasado, de la productora Rosy Ocampo.

