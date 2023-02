La piel se te pondrá de gallina con el Campamento Cinematográfico de Horror en el Ajusco que regresa en abril. Lánzate… ¡Si te atreves!



¿A poco sí muy valiente? Es hora de poner esas agallas a prueba, pues ya viene una nueva edición de Noctambulante, el Campamento Cinematográfico de Horror en el Ajusco que pondrá todas tus emociones a flor de piel. Si no quieres perderte de este macabro y emocionante evento, checa aquí todos los detalles para que apartes tu lugar.

Campamento Cinematográfico de Horror en el Ajusco

Ve desempolvando tu sleeping bag y tu casa de campaña, porque Noctambulante comenzará sus actividades de 2023 con una noche de camping en el Ajusco. En esta ocasión, podrás lanzarte a disfrutar la proyección de varios filmes de horror, así como diversas actividades recreativas para vivir al máximo un día en medio del bosque.

Entre las películas que se proyectarán durante el campamento se destacan Balada triste de trompeta (Dir. Álex de la Iglesia), El hombre elefante (Dir. David Lynch), Santa sangre (Dir. Alejandro Jodorowsky) y The Funhouse (Dir. Tobe Hooper).

A ellas se suman otros títulos, como Jack in the Box 2 (Dir. Lawrence Fowler), Carnival of Souls (Dir. Herk Harvey), Payasos asesinos del espacio exterior (Dir. Stephen Chiodo), Freaks (Dir. Todd Browning), Clownhouse (Dir. Victor Salva) y la película japonesa Midori (Hiroshi Harada).

Pero la diversión no termina allí, ya que también tendrás acceso a la carpa de fenómenos que se presentará en el lugar; o bien, puedes apuntarte a una caminata por el volcán Xitle con guía, donde te esperan paisajes fuera de lo común.

Cabe destacar que la programación del evento, que cuenta con 15 años de experiencia, está pensada para toda la familia: Incluso puedes llevar contigo a Firuláis, ya que se trata de un campamento pet friendly. Como extra, te contamos que habrá sanitarios, servicio médico, estacionamiento, cafetería y alimentos.

¿Dónde y cuándo será el evento?

Si no quieres perderte de este campamento lleno de espeluznantes sorpresas, te sugerimos ir apartando tus lugares, ya que los boletos se encuentran disponibles con bastante anticipación (aquí te compartimos el enlace). No olvides llevar contigo tu casa de campaña, ropa abrigadora y tenis cómodos para vivir al máximo tu experiencia.

Checa también las redes sociales de Noctambulante y el sitio Pánico de Masas para conocer sus novedades. Y te recomendamos apartar cuanto antes tus lugares, ya que así podrás conseguir un mejor precio.

Dónde: Camino Real 30 de Marzo, San Miguel Ajusco, Km 12.5 Carretera Picacho Ajusco.

Cuándo: Del sábado 1 de abril (a las 13:00 h) al domingo 2 de abril (a las 12:00 h)

Cuánto: Desde $430 a $520 individual; $700 a $900 parejas; $2,000 a $2,500 familiar (seis boletos).

Entonces, ¿jalas al Noctambulante Campamento Cinematográfico Horror Ajusco o te da miedito? Lánzate a vivirlo y, si buscas más eventos temáticos en o cerca de la capital, no te vayas sin echarle un ojo a: De Medio Metro a Yaguarú: Esto verás en la Feria de la Pirotecnia de Tultepec 2023.