Una de las series más esperadas está por llegar: Bienvenidos a Edén, y la razón principal de este lado del mundo es que sale Belinda.

Luego de una larga ausencia como actriz, Belinda regresa a la pantalla ahora de streaming en la serie Bienvenidos a Edén. Te contamos de qué va, quiénes más salen, por qué suena interesante, y más. Vete preparando para la maratoneada.

Así es la nueva serie Bienvenidos a Edén, con Belinda

1. ¿De qué va la serie?

En esta serie de thriller las cosas arrancan con una pregunta que parece muy sencilla: ¿Eres feliz? A partir de ahí, un grupo de chicxs como Zoa y África que son influencers en redes sociales reciben la invitación para ir a una fiesta secreta y muy exclusiva de una nueva bebida.

Promete estar increíble pues será en una isla que parece el paraíso, pero al concluir la fiesta cinco de ellxs ven que no pueden regresar a casa; no te diremos por qué. Entonces se topan con la Fundación Edén, que busca una sociedad perfecta según sus ideales, y a partir de ahí ese viaje les cambiará para siempre. Surgirán cuestionamientos a sus vidas, y las cosas comenzarán a tornarse profundas, más serias. Estarán fuera de su burbuja virtual donde todo parece maravilloso, en un mundo muy crudo para ellxs, y habrá que ver si logran escapar.

2. Bienvenidos a Edén es el regreso de Belinda a la actuación

Han pasado más de 10 años de que Belinda hizo su última serie, en 2010 fue parte de Mujeres asesinas. En cine en 2017 fue parte del remake de Baywatch, y luego prestó su voz a Trolls World Tour y My little pony: A new generation.

Pero de vuelta a las series, ahora interpreta a África en Bienvenidos a Edén. Un personaje que la tiene feliz pues moría de ganas por trabajar en su país de origen. Se trata de una chica que ella misma describe como “díscola, narcisista, ambiciosa”. Además, se sabe que es súper popular en redes sociales, fiestera, alocada, viste a la moda, tiene dinero, pero no es feliz… y todo podría cambiar durante su estancia en la isla.

3. ¿Quiénes más salen?

Además de Belinda, destaca la cantante española Ana Mena, quien ha tenido presencia en México con su música y aquí interpreta a Judit.

Además están: Amaia Aberasturi (Zoa), Lola Rodríguez (Maika), Sergio Momo (Nico), Begoña Vargas (Bel), Tomy Aguilera (Charly), Berta Vázquez (Claudia), Carlos Soroa (Eloy), Diego Garisa (Ibón), Albert Baró (Aldo), Amaia Salamanca (Astrid) y Guillermo Pfenning (Erik), entre otres.

Lxs recién llegados vivirán momentos inesperados, fuertes, confusos, y hasta aterradores que les podrían hacer arrepentirse de haber aceptado la invitación. Mientras que hay otres que llevan un tiempo viviendo en la isla, adaptades a las reglas e ideales de la fundación.

4. ¿Cuántos capítulos tiene Bienvenidos a Edén?

Esta serie de thriller española tendrá un total de ocho capítulos en su primera temporada. Así que haz espacio en tu agenda para poder maratonear a gusto, y ver escenarios de Barcelona, Alicante, la isla de Lanzarote y San Sebastián, España. Según el elenco, la grabación fue muy divertida, como ir a un campamento, así que a ver si tú también te la pasas bien viendo sus aventuras en la misteriosa isla.

5. ¿Hay canciones de Belinda en la serie?

Sí. La misma cantante nacida en España pero afincada en México dijo en una entrevista con Ahita2 en su tierra: “Por lo menos dos canciones del nuevo álbum las van a escuchar en Bienvenidos a Edén”. Hasta el momento no hay más detalles, pero a parar orejas todes quienes sean fans.

Esta serie fue creada y escrita por Joaquín Górriz y Guillermo López, y se grabó el año pasado bajo la dirección de Daniel Benmayor y Menna Fité.

¿Le vas a dar play a Bienvenidos a Edén, con Belinda? El estreno será en el gigante del streaming este viernes 6 de mayo. Por cierto, antes de su estreno la serie ya fue renovada para segunda temporada.