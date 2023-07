Antes que te lances a ver Barbie la película, checa los datos curiosos detrás de cada chiste interno, créenos, saberlo marcará la diferencia.

Después de ver Barbie la película; necesitamos contarles los datos curiosos detrás de cada chiste interno. Créenos, así disfrutarás mucho más de su humor negro.

Fuimos a la premiere de Barbie y después de salir de la sala de cine pensamos: qué diferencia hubiera hecho conocer los datos curiosos detrás de cada chiste interno que se entrega-con dosis sátira y humor negro- durante toda la película. Así que, bandita chilanga, aquí les dejamos algunos guiños sobre Barbie o, de acuerdo a algunos críticos, la película del año.

La incómoda conversación entre Margot Robbie y el CEO de Mattel

Margot Robbie no solo encarna al estereotipo de la muñeca Barbie, sino también es la productora de la película. De hecho, consiguió que su empresa LuckyChap– conocida por apoyar historias diversas y originales-obtenga de la juguetera Mattel los derechos. Con ello, no dudó en fichar a Greta Gerwig como directora y guionista.

No obstante, para defender su proyecto tuvo que enfrentar al CEO de Mattel, Richard Dickson; y a su postura feminista disfrazada de oportunismo comercial, por la cual buscaba recrear un spot publicitario de su empresa de muñecas. Sin embargo, Margot Robbie tenía en mente honrar el legado de su marca, pero también reconocer sus errores y cuestionar su diversidad.

Fue así como nace la idea de no ser la única Barbie en la película, razón por la cual Dickson llegó incluso a volar hasta el rodaje de Barbie en Londrespara convencerla de lo contrario. Este juego de poder y astucia forma parte de icónicas escenas del filme de las que ahora conoces su trasfondo.

Barbie la película: ¿Quién fue Ruth Handler?

Ruth Handler es la empresaria y creadora de la dinastía Barbie. En los 50, siendo esposa del cofundador de Mattel, se percató que su hija Bárbara prefería jugar con muñecas con características adultas y durante un viaje a Alemanía encontró a Bild Lilli: una muñeca alemana, muy sexy y no precisamente era un juguete para niños.Fue así como Handler pintó el mundo de rosa y cambió las muñecas que parecían bebés a otras más disruptivas para la época.

¿Por qué Ruth Handler fue condenada por delitos fiscales?

A la par que lidiaba con el cáncer de mamas, en 1974, ella y su esposo fueron expulsados de la junta directiva de su propia empresa y acusados de fraude fiscal. En 1978 fue declarada culpable y ella no refutó los cargos; culpó a su enfermedad de ser la coautora de sus malas decisiones, afectar su propio juicio y enfoque en el manejo de la empresa.

Se le sentenció con una multa de 57.000 dólares y con 2.500 horas de servicio a la comunidad. Sin embargo, no se doblegó y fundó nuevamente otra compañía a la que llamóRuthton Corporation; con la que alcanzaría otros éxitos mundiales con los derechos de Barbie.

Barbie la película: ¿Cuál es el verdadero origen de Ken?

La película de Barbie no se calla nada y enfatiza- con humor puro- el origen de Ken y su historia repleta de controversias y ausente masculinidad. Recordemos que este muñeco fue presentado como el novio de Barbie para ganar más crédito con muchas mamás que compraban ejemplares en Mattel a sus hijas. En un principio, Barbie no fue aceptada por no contar con un compromiso que la pudiera llevar al altar.

Ryan Gosling (Ken) en Barbie la película / Foto: Warner Bros.

Así fue como en su primer comercial televisivo aparece Barbie vestida de novia. Ken Carson, entonces, fungió de su sombra y pasó desapercibido en sus primeras décadas de existencia. Desde 1961 hasta los últimos años del siglo XX, cuando aprovechó los cambios de una era para adoptar nuevas apariencias, identidad sexual, profesiones e intereses amorosos.

Sí, hablamos del Ken Sugar Daddy del 2009, insensatez que se subraya en la película. Y claro, tampoco olvida el comunicado público de su separación con Barbie y los múltiples intentos de regresar con ella. Entre aciertos y errores de la marca, esta película desenmascara, elogia, cuestiona y también reconstruye identidades de los que estamos del otro lado de la pantalla grande.