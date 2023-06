El 16 de junio se estrena Asteroid City, la nueva película de Wes Anderson que está plagada de estrellas como Jason Schwartzman, Scarlett Johansson, Tom Hanks y Margot Robbie.

¿Cómo vive un poblado donde sus habitantes se la pasan expectantes de que algo del espacio llegue y un día aparece un extraterrestre? Asteroid City, la nueva película de Wes Anderson, da respuesta a esta singular pregunta con escenas bellamente elaboradas, meticulosamente coreografiadas y repletas de estrellas del cine como Jason Schwartzman, Scarlett Johansson, Tom Hanks, Steve Carell, Margot Robbie, Bryan Cranston, Jeffrey Wright, Adrien Brody y Tilda Swinton.

Se trata de una comedia que se adentra en la ciencia ficción y se desarrolla en un escenario desértico y apocalíptico en un mundo de colores pastel. Aquí se percibe ese humor seco y un tanto negro de Anderson, pero se combina con momentos de tristeza.

Al puro estilo del cineasta texano, y para complacencia de quienes gustan de hacer creaciones para TikTok, esta película dará mucho material imaginativo para nuevos videos. Durante el Festival Internacional de Cine de Cannes, Anderson dijo sobre este fenómeno de redes sociales a la agencia AP que jamás ha visto un video de Tik Tok y preferiría no verlos: “Cada vez que alguien responde con entusiasmo a estas películas que he hecho durante todos estos años, es algo bueno y afortunado. Así que estoy feliz de que se haga. Pero tengo la sensación de que me sentiría como: Dios mío, ¿es eso lo que estoy haciendo? Así que me protejo”.

Jake Ryan, Jason Schwartzman y Tom Hanks son parte de la nueva película de Wes Anderson, ‘Asteroid City’. Foto: Cortesía Pop. 87 Productions/Focus Features

¿De qué trata Asteroid City?

Es una de las creaciones más encantadoras de Wes Anderson, esta cinta apocalíptica está ambientada en los años 1950 y retoma elementos de ciencia ficción, teatro de mediados de siglo XX y recurre a influencias que van desde los Looney Tunes hasta el western.

Asteroid City es una película que Anderson escribió con Roman Coppola y tiene lugar en una ciudad del desierto del suroeste de Estados Unidos donde un grupo de personajes, algunos con un dolor tácito, se reúnen por diversas razones: unos acuden a una convención de observación de estrellas mientras otros caen ahí por un coche que se descompuso. Los personajes parecen estar eternamente expectantes, hasta que un día aparece un alien que cambia el curso de la historia.

La sensación que deja esta cinta de estilo vintage es de pura melancolía. En comparación con sus primeras películas Bottle Rocket y Rushmore, pero en línea con La crónica francesa (The French Dispatch), aquí mantiene una trama de varias capas, donde es necesario poner mucha atención para no perder el hilo argumental.

Steve Carell es parte de ‘Asteroid City’, película de Wes Anderson. Foto: Cortesía Pop. 87 Productions/Focus Features

¿Cuándo se estrena Asteroid City, la película de Wes Anderson?

La película Asteroid City se estrenará el 16 de junio en México. En mayo pasado tuvo un estrenó en el festival de Cine de Cannes, donde We Anderson y su elenco estelar, incluidos Jason Schwartzman, Scarlett Johansson, Tom Hanks, Steve Carell, Margot Robbie, Bryan Cranston, Jeffrey Wright y Adrien Brody, llegaron todos juntos en un autobús.

Grace Edwards como ‘Dinah’, Scarlett Johansson como ‘Midge Campbell’ y Damien Bonnaro como ‘Bodyguard/Driver’ Jake Ryan, Jason Schwartzman y Tom Hanks en ‘Asteroid City’. Foto: Cortesía Pop. 87 Productions/Focus Features

Un elenco de lujo en Asteroid City

Otra de las características del cine de autor de Wes Anderson son sus actores y actrices fetiche. Esta vez vemos a Scarlett Johansson como toda una diva de Hollywood, pero encerrada en un pueblo donde no puede desarrollar su talento. Después de hacer la voz de Nutmeg en Isla de perros, es la primera vez que actúa en un live action de este director.

Está Jason Schwartzman, quien hace de un padre preocupado y desesperado. Él también ha estado en otras películas de Anderson como Rushmore, El gran hotel Budapest, Moonrise Kingdom, Fantastic Mr. Fox y Viaje a Darjeeling.

Entre ese gran reparto también vemos a Tom Hanks, Margot Robbie, Jeffrey Wright, Tilda Swinton, Bryan Cranston, Edward Norton, Adrien Brody, Maya Hawke, Steve Carell, Matt Dillon, Hong Chau, Willem Dafoe, Liev Schreiber, Hope Davis, Stephen Park, Rupert Friend, Tony Revolori, Jake Ryan, Jeff Goldblum y Sophia Lillis.