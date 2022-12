Estamos solo a unas horas de celebrar las fiestas decembrinas, una época para regalar, para estrenar, para sonreír y por qué no, para usar los bellísimos suéteres feos de Navidad. Ese suéter que por lo menos en alguna ocasión has criticado pero que también has pensado ponerte o regalarlo.

Y es que últimamente la moda de los conocidos ‘ugly sweaters‘ en Navidad se ha convertido en todo un fenómeno para demostrar de forma “sarcástica” tu espíritu navideño.

Los ‘suéteres feos‘ ya están en todas partes, pues los puedes encontrar en la televisión, en series, películas, en redes sociales, ya que las más reconocidas celebridades e influencers gustan de usar esta prenda durante esta temporada, o incluso entre tus contactos que presumen este atuendo en pareja. ¿A poco nunca has pensado usar uno o regalarlo?

Si este es el año para que estrenes un horrendo suéter de Navidad, pero aún no te decides por cuál o dónde encontrarlo nosotros podemos ayudarte mostrándote los 10 diseños más horrendos de este 2022.

10 diseños bellísimos de suéteres feos de Navidad

Reno con luces

Si lo que quieres es brillar toda la noche, esta es tu mejor opción. Un horrendo suéter navideño con luces integradas. Sí, leíste bien. Ahora nadie podrá apagarte en toda la noche y podrás lucir espectacular.

Suéter feo de renos de color negro con bombillas en Amazon

Foto: Amazon

Snoopy en el multiverso de los suéteres feos de navidad

Esta temporada la marca lanza sus Ugly Sweaters con Snoopy ¡Son horriblemente hermosos! Si eres fan de este perrito famoso o conoces a alguien que lo sea, podría ser una excelente opción de regalo.

Suéter navideño peanuts rojo en Pull & Bear

Foto: Pull & Bear

Reno con nariz roja

Si tu estilo es un poco más tradicional, este tipo de suéteres, con estampados de elementos navideños y renos con nariz roja son ideales para ti.

Suéter punto jacquard reno en Oysho

Foto: Oysho

Dinosaurio con gorrito navideño

Si quieres vestir algo más divertido pero discreto al mismo tiempo, también encontramos este horrendo suéter color negro y estampado de dinosaurio con gorrito navideño, el cual nos pareció horriblemente tierno.

Suéter That’s It para mujer cuello redondo estampado

Foto: That’s It

Yoda navideño, el universo de Star Wars en suéteres feos de navidad

Si eres fanático de Star Wars, este horrendo suéter es perfecto. H&M lanzó una pieza en color verde y rojo, donde el protagonista es Yoda. Además incluye la leyenda ‘A merry Christmas I Wish You!’

Suéter tejido con diseño, Yoda en H&M

Foto: H&M

Rombos navideños

Si quieres salir de los clásicos colores navideños verde y rojo, entonces tu mejor opción es este tipo de prendas. Este horrendo suéter con tonos azules, rosas y blancos luce hermoso para esta temporada.

Suéter Jacquard Bolitas en Springfield MX

Foto: Springfield MX

Super Mario Bros navideño

Si eres amante de los videojuegos pero sobre todo del Nintendo, seguramente este diseño te encantará. Seguramente todos querrán robarte tu horrendo suéter a donde lo lleves.

Ugly Sweater Super Mario Bros Navideño Nintendo Regalo en Mercado Libre

Foto: Mercado Libre

Disney en Navidad, gran opción para suéteres feos de navidad

Para adquirir una prenda navideña con tus personajes favoritos de Disney no es necesario ir hasta alguno de los parques de diversión. Hay una tienda donde puedes encontrar estas piezas que incluyen a Mickey, Donald y Goofy.

Sudadera Catamaran

Foto: Palacio de Hierro

Suéteres navideños de The Office y Parks & Recreations

Si eres de los que se la pasan viendo series en las distintas plataformas de streaming, seguramente eres o conoces a alguien que es fan de ‘The Office’. Este suéter es lo máximo.

NBC The Office Dunder Mifflin Ugly Christmas Sweater

Foto: NBC The Office Dunder Mifflin Ugly Christmas Sweater

Suéter navideño hecho en México

Sabemos que la tradición de estos suéteres feos de navidad proviene de Estados Unidos y Canadá, por lo que la mayoría son marcas extranjeras, sin embargo, también hay nacionales que tienen sus propias versiones. Tal es el caso de la marca Quiubolee, que cuenta con diversos y divertidos diseños navideños.

Sudadera Navideña Reptar Christmas en Quiubolee

Foto: Sudadera Navideña Reptar Christmas en Quiubolee

