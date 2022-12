¡Suéltala que ya sabe caminar! Échale ojo a los bailes sonideros de Año Nuevo para aventarte los prohibidos y persignar el piso e iniciar el año 2023 con las mejores vibras.

Fiestas guapachosas llenas de ritmo y sabor a cargo de Sonido La Conga, Fascinación, Cóndor y más.

Sonideros de Año Nuevo

Naucalpan – jueves 29 de diciembre

¡Sacúdelo que tiene arena! Se pondrá bueno en el parque Revolución de Naucalpan. Baila al ritmo de Sonido La Conga, La Crave, Berraco, Fascinación, Víctor Pérez, DJ Bayoon y más.

San Pedro Tlaltizapan – viernes 30 de diciembre

¡Ámonos, papá! La Fábrica de las Ideas de Antonio Morales, Sonido Winners y el Sonido la DKDA de Ciudad Neza amenizará la última posada navideña del año en San Pedro Tlaltizapan del Estado de México.

La Fiesta de de los desaparecidos de la Provi – viernes 30 de diciembre

Saca los pasos guapachoso so so so soooos con el Sonido Kaballero, Sonido El Gato, El Patrón Sonido Esperma Y.Ron de la Pensil.

Ajacuba – sábado 31 de diciembre

Ve a despedir el 2022 y dale la bienvenida al 2023 en Ajacuba al ritmo de El Gigante, El Sonido Cóndor, con su impresionante equipo de audio, iluminación y pantallas. Un evento totalmente gratis.

Peñón de los Baños – 31 de diciembre

El baile de fin de año más perrón y sonidero estará a cargo de Sonido La Changa, Conga y Eckos.

Los Reyes La Paz – viernes 13 de enero

Nunca esta tarde para la celebración, en Los Reyes La Paz van a cerrar su feria anual en el recinto instalado en el campo de béisbol con Rolly Mix, Rumba Caliente, Sonido estelar del Gigio de la calle.

Eso sí, ponte trucha porque habrá preventa frente a los baños de la explanada municipal. Donativo antes del evento: 50 pesos.

Saca la agenda y prepárate estos bailes sonideros de Año Nuevo.

También te recomendamos leer: La historia detrás del éxito chilango la Guaracha Sabrosona