Ya en derrotados, como la esperanza fue lo último que murió después de no conseguir nuestros boletukis para el World’s Hottest Tour de Bad Bunny, te armamos el plan del perreo más chido para estos días, fiestas post depresión de Bad Bunny.

Y no, no es una broma ni nada por el estilo, ya que fueron muchos los fans que no alcanzaron tickets ni en la reventa de miles de pesos para entrar a ver al Benito en el Azteca, se han armado fiestas a diestra y siniestra en chilangolandia para pasarla cool.

Hoy y mañana la CDMX estará sumida bajo la locura total del reggaetón, uno de los shows más taquilleros y caritsimos de la historia de la música latina.

Fiestas de Bad Bunny

Perreo masivo afuera del Azteca

Luego de pasar a comprar tus bonitos souvenirs del concierto afuerita del estadio, aprovecha para perrear hasta abajo con otros fans que ya se organizaron en Telegram para sacar los pasos prohibidos a como dé lugar.

Bajo el nombre “Porque derrotados, pero jamás vencidos”, piden identificarse para el bailongo con un listón rojo amarrado al brazo, así cuando llegues a las 8:30 de la noche, hora de la cita, no tendrás problemas en identificarlos.

Así cantarás y bailarás como nunca con Tití me Preguntó, Me Porto Bonito, Neverita y Efecto. Porque el perreo es tu profesión. Clarín corneta que sí.

Las fiestas de Bad Bunny creadas por Bad Miches

Cerquita del Estadio Azteca se va a armar otro plan jocoso para estos dos días de conciertos del Benito.

Se trata de Bad Miches, el primer bar temático y homenaje a Bad Bunny en la CDMX ubicado en Coapa que se pondrá la camiseta reggaetonera para armar el ambiente. Porque perreando se olvidan las penas.

Tendrán hora feliz de 8 a 10 de la noche en todas sus bebidas, pide la que quieras y la segunda te saldrá a mitad de precio. Además, habrá shots gratis.

¡Y toma nota! Porque tienen tragos y miches coquetas inspiradas en canciones del Conejo Malo.

Dirección: Av. Mar de la Tranquilidad 210, El Parque de Coyoacán.

After party con DJ Orma

Esta es la fiesta oficial de la serie de conciertos de Bad Bunny, el After party es organizado por Dj Orma, el dj oficial del reggaetonero.

Mantente atento porque los detalles de la hora y el lugar se darán mediante sus redes sociales, minutos antes de que finalice el primer concierto.

Ahora sí, sin Yolanda Maricarmen y a perrear hasta el suelo que el mundo se va a acabar.

