Fernando Guerrero es el árbitro que será parte del VAR en la gran final del mundial Qatar 2022, en la que Argentina y Francia disputarán la copa.

Fernando Guerrero es arbitro, odontólogo y cantante, un personaje que sin duda es uno de los chilangos del año.

Nacido en la Ciudad de México en el año 1981, Fernando Guerrero es uno de los árbitros más importantes de la liga mexicana, teniendo su debut profesional en 1999 y en la Liga MX en el 2010.

Con más de 20 años de experiencia y buen ojo, este personaje ha participado en 19 torneos y 5 finales de Liga MX, también ha sido juez en la Copas Oro, Premundiales de la Concacaf y la Copa Mundial Sub-20.

La formación académica de Fernando es en odontología, este señorón es una cajita de monerías porque aparte de saberle al fucho y a las sonrisas, también le hace a la cantada desde la prepa. En las reuniones y celebraciones de árbitros agarraba el micrófono y se ponía a cantar, de ahí su apodo “El Cantante”.

Uno de sus mayores logros ha sido ser parte del gremio de árbitros en Qatar 2022, siendo parte del VAR en la final de esta fiesta del futbol.

Con este encuentro el mexicano sumará su novena participación en este mundial, ya que también estuvo en los partidos de Alemania vs Japón, Brasil vs Suiza, Túnez vs Francia, Argentina vs Países Bajos, entre otros.

En esta final, Fernando estará acompañado de Tomasz Kwiatkwski, el estadounidense Kyle Atknis, el venezolano Juan Soto y el árbitro principal, el polaco Szymon Marciniak.

Sin duda, Fernando Guerrero la va a romper en la gran final de la copa mundial Qatar 2022.

