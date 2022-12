Te gusten o no, “los romeritos” son uno de los platillos tradicionales que no pueden faltar para la cena de Navidad o de Año Nuevo, si tienes pensado prepararlos no puedes desaprovechar la oportunidad y visitar la “Romería de Romeritos” en la Central de Abastos.

En este evento, productoras y productores de San Andrés Mixquic, de la alcaldía Tláhuac, venden el romerito a precio de mayoreo, sin necesidad de intermediarios, con el objetivo de preservar este alimento tan representativo de la cultura mexicana, al tiempo que los ciudadanos puedan encontrar lo necesario para su cena al mejor precio.

Para darnos una idea de la locura de precio que están manejando los productores de este manjar, los costales de hasta 45 kilos tienen un costo de 80 hasta 150 pesos.

Los romeritos se cosechan en San Andrés Mixquic

Mixquic, en la alcaldía de Tláhuac, es un poblado que se caracteriza por la producción de romeritos; se considera una tradición, y se labora en familia.

Por su parte, la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural (Corenadr) informó que la principal región productora de romeritos en el país comprende tres comunidades: San Andrés Mixquic, San Nicolás Tetelco y San Pedro Tláhuac.

La importancia del pueblo originario de San Andrés Mixquic es conocido a nivel nacional como proveedor de un manjar de la comida tradicional mexicana.

En la actualidad son aproximadamente 600 pequeños productores los que mantienen viva la costumbre de incluir dicho platillo en la tradicional cena navideña y de fin de año. Por ello, ellos también requieren de una mayor difusión del producto, el cual aseguran tiene muchas otras propiedades.

En qué parte de la Central de Abastos se encuentra la Romería de Romeritos

El lugar donde podrás ir por tus romeritos es en el terreno denominado la Concretera, ubicado a un costado del Mercado de Flores y Hortalizas. Para mayor referencia el acceso es por Eje 5, puerta norte.

Dónde: La Concretera, del mercado de flores y hortalizas. Acceso por Eje 5, puerta norte.

La Concretera, del mercado de flores y hortalizas. Acceso por Eje 5, puerta norte. Cuándo: Del 20 al 24 y del 26 al 31 de diciembre.

Del 20 al 24 y del 26 al 31 de diciembre. Hora: De 10:00 PM a 5 AM

