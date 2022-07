Si no es el tráfico, es el calor o la lluvia que nos cae todos los días durante el verano. De alguna u otra forma, aunque nos fascina, nuestra amada ciudad termina generándonos estrés. Así que si te urge una pausa, no te preocupes, aquí te ayudaremos.

Traemos para ti una buena tripleta de opciones para que te deshagas del estrés y te reencuentres con la belleza en la rutina. Lo mejor es que estas tres opciones que te mostraremos son dentro de nuestra hermosa capital, por lo que por mucho estrés o cansancio que tengas no vas a tener que sumar a tu desesperación un viaje muy largo.

1 El arte total de Hotel Círculo Mexicano

Círculo Mexicano es la fusión de diferentes facetas de la mexicanidad, las cuales caracterizan al propio Centro Histórico: un edificio del siglo XIX remodelado para conservar la arquitectura y que pueda convivir con la modernidad, exquisitos restaurantes con gastronomía de primer nivel, un hotel de maravilloso y galerías de arte. Por esto es un gran lugar para darte una escapada de la rutina dentro de la propia CDMX.

En este lugar encontrarás una experiencia completa que combina el proyecto arquitectónico del despacho Amrbosi I Etchegaray, que reimagina un edificio residencial del siglo XIX con un mercado moderno y muy cool para sentirte de vacaciones.

Los detalles minuciosamente cuidados realzan el esplendor del edificio original convirtiéndolo en un espacio que te permite visitar restaurantes magníficos y representativos de la cocina mexicana, como Itacate del Mar y Caracol de Mar, ambos de, la chef, reconocida internacionalmente, Gabriela Cámara y en los que se ve reflejada su amor por los mariscos y su influencia por la cocina peruana, pero sin dejar de lado su vasto conocimiento del sabor nacional.

Además, aquí se pueden comprar piezas de arte mexicano. Entre las tiendas que se congregan en Círculo Mexicano puedes encontrar una selección de piezas preciosas en la Joyería de Daniel Espinosa o artesanías mexicanas en Chidomex. Si prefieres degustar obras de arte del cacao mexicano también podrás encontrar la Chocolatería Finca Rocío.

Por si fuera poco, el número 20 de la Calle de Guatemala, dirección de Círculo Mexicano, fue también el domicilio que vio nacer y crecer al fotógrafo Manuel Álvarez Bravo, considerado como uno de los más reconocidos del país en su disciplina. Por lo tanto, notarás varias obras del artista en los pasillos del edificio.

Dónde: República de Guatemala 20, Centro Histórico

Teléfono: 55 5521 2098

Servicio para llevar: sí

Accesibilidad: sí

Servicio: https://tiendascirculo.mx/

2 Caele a The Wall Metrópoli Patriotismo

Pese a que es un dato conocido por todas las personas, no siempre lo tomamos en cuenta: realizar una actividad física puede acabar con el estrés, mantenerte relajado y, sobre todo, sano. Pues si eres de esas personas que no suelen ejercitarse porque les aburre el GYM o salir a correr tenemos una opción innovadora y excitante para ti: escalar con una vista privilegiada de la CDMX en The Wall Metrópoli Patriotismo.

Este centro deportivo cuenta con 300 metros cuadrados para escalar y es posible practicar la escalada de punta o yoyo hasta a 33 metros de altura, ellos prometen hacerte adicto a la adrenalina. Si no te vuelves dependiente de la hormona, al menos lograrás olvidarte un rato del estrés cotidiano y lo mejor es que no tendrás que viajar a otro estado o ciudad para hacerlo.

Este lugar es perfecto tanto si eres principiante y nunca has escalado como si eres un experto.

Los precios son accesibles y van desde los 175 pesos por admisión general más una renta opcional de 60 pesos por los zapatos especiales para la escalada o “gatas”. También existen paquetes de hasta 10 sesiones por 1,400 y clases por 180 pesos.

The Wall Metrópoli Patriotismo

Dónde: Av. Patriotismo 229 Col. San Pedro de los Pinos

Horario: Lunes a viernes de 7:00 a 22:00 hrs, sábado y domingo de 9:00 a 20:00 hrs

Teléfono: 55 2469 2325

3 Reconecta en el Jardín Botánico

Si se trata de relajarte y abstraerse del mundo ajetreado, Ciudad Universitaria (CU) siempre es una buena opción gracias a sus 733 hectáreas de reserva natural, de las cuales 176.5 son reconocidas como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. De por sí, CU, como le decimos los chilangos a las instalaciones de la UNAM, ya es un oasis dentro de la CDMX, hay un paraíso escondido plagado de especies vegetales que puedes visitar cuando quieras quitarte el estrés: el Jardín Botánico.

Este jardín del Instituto de Biología de la UNAM te permite conocer 1600 especies que habitan en las selvas, bosques y desiertos de nuestro país; todas en un mismo lugar que está perfectamente cuidado por académicos y estudiantes que se encuentran gustosos de que los visites. Aquí podrás conocer 300 especies que requieren de la mano humana para subsistir, pues, son amenazadas o en peligro de extinción. Además de bajar tus niveles de ansiedad en el Jardín Botánico podrás aprender cómo cuidar de la biodiversidad y qué tan importante es la investigación científica para el sostén de nuestros recursos naturales.

Si al visitar los pasillos e invernaderos plagados de hojas y olores hermosos te entran ganas de llevarte un ejemplar para darle tú mismo los cuidados necesarios y de paso embellecer tu casa, te contamos que el Jardín Botánico cuenta con el Centro de Adopción de Plantas En Peligro de Extinción donde podrás elegir entre 40 especies y así formar parte de la Red Ciudadana de Conservación Vegetal.

Jardín Botánico de la UNAM

Dónde: Tercer Circuito exterior, S/N. Ciudad Universitaria

Horario: Horario de invierno (noviembre a marzo) lunes a viernes de 9:00 a 16:30 h

Horario de verano (abril a octubre) lunes a viernes de 9:00 a 17:30 h

Sábados de 9:00 a 15:00 h domingos cerrados

Teléfono: 56 22 90 47

CONTENIDO HECHO EN COLABORACIÓN CON CÍRCULO MEXICANO.